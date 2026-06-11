Навіть заброньованих можуть оголосити в розшук ТЦК: як таке можливо

Юристи пояснили, у чому справа

Наприкінці травня уряд знову переглянув правила бронювання. Ті підприємства, які мають статус критично важливих його зберігають, але не довше ніж до початку осені. Нововведення можуть призвести до того, що тисячі чоловіків, які нині мають бронювання, ризикують потрапити в розшук через відсутність або прострочення військово-лікарської комісії.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу: "Нові правила бронювання: як уникнути розшуку ТЦК та зберегти бронь"

Як зʼявляється "вікно" невизначеності

Змінами до постанови №76, яка регулює порядок бронювання військовозобов’язаних, Кабмін встановив, що чинний статус критично важливих підприємств зберігається лише до 1 вересня. Відповідно, цього ж дня припиняє діяти й бронювання працівників.

Щоб уникнути цього, підприємства мають до осені повторно підтвердити свою критичність та заново оформити бронювання для співробітників. Водночас у перехідний період може виникнути так зване "вікно" — проміжок часу, коли бронювання вже не діє, а нове ще не оформлене.

Чи "прилетить" розшук?

У ТЦК наголошують, що за непроходження ВЛК розшук не передбачений. Однак через те, що саме поняття "розшук ТЦК" залишається юридично дискусійним, на практиці можливі різні сценарії.

"Розшук – це виключна вимога ТЦК, щоб людина туди з'явилася. І тут підставою для такого розшуку може бути взагалі будь-що: уточнення даних (які і так є у ТЦК), непройдене ВЛК, несвоєчасне подання якоїсь інформації (зміна місця реєстрації, набуття інвалідності, народження дітей, розлучення). Тобто все що завгодно", – пояснює адвокат Ростислав Кравець.

Ростислав Кравець

Які можуть бути наслідки

У такому разі повторне оформлення бронювання може виявитися значно складнішим, а у деяких випадках – неможливим, зазначає адвокатка Катерина Аніщенко з юридичної компанії "Riyako&Partners".

"У мене були випадки, коли підприємство на деякий час втратило критичність, у працівників не було актуальної ВЛК — вони ж були рік заброньовані. А потім підприємство поновило критичність, але не всіх людей змогло забронювати, бо через неактуальну ВЛК деяких працівників оголосили в розшук", – пояснює вона.

Катерина Аніщенко

За словами юристки, навіть стандартний триденний строк розгляду заявок на бронювання через "Дію" не завжди дотримується. На практиці процедура може тривати до тижня. Якщо ж у цей час щодо людини з’являється відмітка про розшук, подану заявку можуть не погодити.

Нагадаємо, ринок праці в Україні потребує робочих рук аж настільки, що намагаються залучити мігрантів. Проте деякі професії не приваблюють українців, навіть попри те, що обіцяють бронювання.