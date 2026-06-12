Класний лайфхак з лимоном: як вичавлювати сік і зберігати фрукт у холодильнику без втрат (відео)

Ці поради вам знадобляться

Лимони — один із найпопулярніших продуктів на кухні, але водночас і один із тих, що найшвидше втрачають свіжість після використання. Часто трапляється ситуація, коли фрукт використали лише частково, а решта лежить у холодильнику і вже за кілька днів виглядає сухою, обвітреною або втрачає свій аромат. У результаті половинки лимона нерідко опиняються у смітнику, хоча могли б ще стати у пригоді.

Саме цю побутову проблему й намагаються вирішити користувачі соцмереж, які діляться простими, але нестандартними лайфхаками для збереження продуктів. Один із них нещодавно привернув увагу завдяки своїй простоті та практичності. Про це йдеться на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Йдеться про метод, який дозволяє використовувати лимон поступово, не розрізаючи його повністю. Авторка поради пропонує відрізати нижню частину фрукта та вставити в нього дерев’яну паличку. Таким чином утворюється невеликий канал, через який можна за потреби вичавлювати сік.

"Ідея в тому, щоб не залишати відкриту половинку, яка швидко сохне та псується", — пояснює авторка лайфхаку. За її словами, такий спосіб дозволяє довше зберігати лимон у холодильнику і використовувати його лише тоді, коли це потрібно.

Зазвичай відкриті цитрусові швидко втрачають вологу, обвітрюються та стають менш соковитими. Саме тому багато людей змушені або одразу використовувати весь фрукт, або викидати залишки.

Новий підхід може стати зручним рішенням для тих, хто часто додає лимон у чай, соуси чи салати, але не використовує його одразу повністю.