Секрет поїздки "слуги" до Парижа: у Раді відповіли, з ким зустрічався Герус і хто оплатив візит

Стали відомі деталі візиту та його формат

Нещодавня поїздка народного депутата Андрія Геруса до Франції була робочим відрядженням, у якому він провів серію зустрічей та обговорював важливі питання, зокрема відновлення інфраструктури України.

Про це повідомили у Верховній раді України у відповідь "Телеграфу" на відповідний запит видання. Ми поцікавилися, на якій підставі Герус виїхав до Франції, з ким у нього були зустрічі і хто ініціював та сплатив поїздку Андрія Геруса.

Зазначається, що під час робочої поїздки Герус зустрічався із представниками однієї з провідних міжнародних консалтингових компаній Compass Lexecon. Дана компанія надає експертні консультації національним корпораціям регуляторам та урядам з енергетичної сфери.

Андрій Герус

Також проходила зустріч зі спеціальною уповноваженою Президентом Франції з питань допомоги та відновлення України Мюріель Ляку Лябарті з донорами, які допомагають у встановленні сонячних електростанцій у закладах освіти та охорони здоров’я Волинської, Київської областей та Києва.

У ВР пояснили, що за совами Геруса він як співголова міжпарламентської групи дружби з Францією обговорював такі питання:

енергетичні реформи,

практики Європейського Союзу регулювання оптових та роздрібних ринків,

розвиток систем теплопостачання, підтримка України та допомога у відновленні української енергосистеми.

З відповіді стало відомо, що відшкодування видатків на зазначене відрядження за рахунок коштів державного бюджету не проводилося.

Відповідь Верховної Ради "Телеграфу"

Що говорив Герус про свою поїздку до Парижа

На початку липня народного депутата помітили на трибуні в Парижі під час гри українських тенісисток Еліни Світоліної та Марти Костюк на "Ролан Гарос-2026". У зв’язку з цим постало питання, на якій підставі Герус виїхав до Франції.

Біографія Андрія Геруса. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Тоді "Телеграф" звертався до "Слуги народу" Андрія Геруса, щоб з’ясувати, чому він поїхав до Франції і чи це було в рамках відрядження.

"Я є співголовою парламентської групи дружби з Францією. І вчора і сьогодні мав зустрічі, я маю відрядження. У мене були зустрічі з відповідною французькою стороною, зокрема в МЗС Франції", – пояснював Герус.

Андрій Герус у Франції

Він розповів, що особисто знайомий з обома тенісистками, які дали йому запрошення до їхнього боксу.

"Тому після тих зустрічей, які я мав у відрядженні, я прийшов і відвідав їхній матч. Ось така історія", — сказав нардеп.

"Слуга" повідомив, що їздив у відрядження на 4 дні, власним коштом. Водночас, на запитання, хто з нардепів виїжджав до Франції разом із ним, парламентар не дав конкретної відповіді.

"Ви, якщо хочете, можете дізнатися про цю інформацію в парламенті. Я не стежу за виїздами всіх депутатів", — сказав Герус.

Андрій Герус

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як одягається екс-нардеп та "найбагатший пенсіонер України" Ківалов.