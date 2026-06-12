Не викидайте контейнер з-під вершкового масла: як він може заощадити гроші та прикрасити дім

Це викидається щотижня, а воно може стати кашпо чи органайзером

Порожній контейнер після вершкового масла більшість людей одразу відправляє у смітник. Але насправді це може бути готова основа для стильного та практичного декору, який легко зробити власними руками.

Після ретельного очищення та простого декорування така ємність перетворюється на корисну річ для дому. Детальніше про це написали в "los andes 142".

Що з нього можна зробити

Такий контейнер можна використати як:

міні-кашпо для рослин;

вазу для сухоцвітів;

органайзер для дрібниць;

підставку для канцелярії або косметики;

декоративний елемент для полиці.

Декор з контейнерів. Фото: "los andes 142"

Що потрібно для переробки

Знадобляться лише базові матеріали: мийний засіб, спирт, наждачний папір, фарба, клей і джутова мотузка або шнур.

Як перетворити контейнер

Спочатку ємність ретельно миють і знежирюють, після чого злегка шліфують поверхню. Далі наносять фарбу спокійних відтінків — білий, бежевий, сірий або теракотовий.

Після висихання контейнер можна обмотати мотузкою для більш стильного вигляду.

Головне — добре очистити пластик, інакше фарба погано триматиметься. Також не варто перевантажувати декор зайвими елементами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як старі кухлі наведуть лад і зроблять дім затишнішим.