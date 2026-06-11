"Армагедон" накрив Дніпро. Як негода потріпала місто (фото, відео)

На деяких ділянках дороги ускладнено рух транспорту

У четвер, 11 червня, вдень Дніпро накрила справжня стихія. Буревій повалив дерева, подекуди перекривши дороги, а сильна злива перетворила вулиці на ріки.

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфу" та місцеві канали. Зауважимо, що дісталось від погоди не всім районам міста.

За словами місцевих, найбільше стихія вирувала в центрі Дніпра та навколо нього. Саме тут зафіксували град великого розміру, сильну зливу та буревій. До слова, подекуди вітер навіть позривав знаки та вивіски, як на фото біля комплексу відпочинку "Бартоломео".

Вже відомо, що на вулиці Робочій, через яку проходить кілька маршрутів громадського транспора, через вітер впало дерево. Воно повністю перекрило проїжджу частину, на місці вже працюють рятувальники.

Дерево впало на авто у Дніпрі

Вітер пошматував знак "Бартоломео" у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Дніпро під час зливи 11 червня. Фото: "Телеграф"

У Дніпрі під час зливи впало дерево. Фото: "Телеграф"

Дісталось від буревію й кільком припаркованим під авто автівками. Деякі з них просто розчавило величезними стовбурами. Ускладнювала рух транспорту й сильна злива, за якою не було видно дороги на кілька метрів вперед.

Як виглядало небо у Дніпрі під час негоди. Фото: "Телеграф"

Як виглядало небо у Дніпрі під час негоди. Фото: "Телеграф"

Портал EasyWay, який показує рух громадського транспорту у Дніпрі, вже попередив про можливі затримки рейсів та уповільнення руху на дорогах.

Карта руху громадського транспорту у Дніпрі

Негода не відступає. Які області чекають зливи з грозою

За даними Укргідрометцентру, у п'ятницю, 12 червня, усі регіони України, окрім Волинської області, накриє негода. Синоптики прогнозують дощ, грозу, шквальний вітер 15-20 м/с, град. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні 12 червня

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують синоптики на кінець літа та осінь.