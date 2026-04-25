Що додати в землю, щоб рослини не сохли навіть у +35°C: зробіть це перед новим спекотним літом

Не чекайте на диво, самі підвищуйте вологоємність грунту, і врожай збільшиться в рази. Дефіцит цілющої вологи завжди негативно відбивається на рослинах.

Минулого літа на Дніпропетровщині було майже два місяці повної посухи, коли не випало практично жодної краплі води, так само було і в низці інших регіонів. Літо 2026 може бути не менш посушливим.

Якщо хтось досі думає, що нестача води з лишком поповнюється з осінньо-зимового періоду, він глибоко помиляється. І дощів, і снігу останніми роками явно не вистачає, щоби поповнити втрати посушливого літа. Наприклад, якщо ви копатимете яму для будь-яких технічних потреб, то на метровій глибині зможете особисто побачити, що там сухо-сухо, грунт твердий як камінь, неживий…

Пересушений грунт — це і нежиттєздатність корисної мікрофлори, постійне зниження родючості, ерозія, деградація структури грунту аж до опустелювання та інші погані речі.

Так, глобальне потепління ще ніхто не скасував, але що робити простим дачникам, щоб хоч якось поліпшити свою землю? Є кілька заходів, які потрібно вжити.

Не сподівайтеся на диво і восени-взимку при можливості робіть вологозарядні поливи. До води завжди можна додавати гумати, які сприяють підвищенню вологоємності ґрунту. У ґрунт на постійній основі потрібно додавати такі елементи:

органіка будь-яка і в будь-якому вигляді (гній, компост, перегній, торф, біогумус, сфагнум, кокосове волокно, сапропель, зелені добрива, харчові відходи і т.д.), і якомога більше;

біовугілля (ми вже писали про нього — це біочар, присутність якого в ґрунті підвищує врожай помідорів на 23%, що довели китайські вчені);

мінерали (перліт, вермікуліт, цеоліт, діатоміт тощо), на піщаних та супіщаних ґрунтах монтморилоніт (бентоніт, сапоніт);

аморфний оксид кремнію (Аеросил-380, Орісіл-380, добавка Е551);

(Аеросил-380, Орісіл-380, добавка Е551); абсорбуючі полімери, включаючи різні гідрогелі.

Інфографіка, як підготувати землю на городі до спекотного літа. Підготовано за допомогою ШІ

