Дістали хрущі? Ось два способи, щоб позбутися личинок
Найкращий засіб від шкідників – це пестициди, але їх не обов’язково застосовувати, є й безпечніші препарати.
Висадили розсаду, а потім багато рослин падають без ознак життя? Без видимих причин в’яне молоденький виноград, засихає полуниця, не росте малина? Серед низки можливих причин найімовірніша — ґрунтові шкідники. А якщо при перекопуванні ділянки вам часто трапляються великі білі личинки, то саме вони і є причиною перерахованих вище проблем. Йдеться про личинки травневого хруща, які частіше в народі називають просто хрущами.
Про захист від хрущів пишуть і розповідають багато хто, але ми назвемо два найдієвіших способи боротьби з ними.
"Хімічний" спосіб
Так, уникнути пестицидів складно, адже це найшвидший метод порятунку від шкідників. Достатньо взяти 10 мл Антихруща (назва українського препарату говорить сама за себе) на 10 літрів води і підливати цю суміш під коріння різним рослинам.
Наприклад, відра цілком вистачить на доросле дерево черешні, під якою дуже подобається жити цим поганим товаришам. Також у цій воді можна пару годин потримати коріння розсади перед висадкою.
Важливо: обробляємо саме кореневу систему. Обробка листя нічого не дасть, тому що дія препаратів йде знизу вгору і коріння залишається незахищеним.
Інші препарати від хруща — Пірінекс, Вофатокс, Актара. Все дозування є в інструкції. Дія препаратів триває 2-3 місяці, якраз на самий пік городнього сезону.
Екологічний спосіб
Для цього будуть потрібні біопрепарати Метарізін і Боверін. Це може бути сухий порошок, а може бути рідина в залежності від виробника. Діємо за інструкцією, навесні та восени. Головна умова — ґрунт повинен бути вологим, і препарати після обробки закладаються в землю.
Ці препарати можна використовувати при крапельному поливі. Вони дуже ефективні, нешкідливі для людей і тварин, але працюють досить повільно, проте надійно. Просто користуватись ними треба протягом років. На третій рік хруща ви не побачите.
Важливий момент: боротися з личинками в ідеалі треба починати з їх батька, жука. Для цього перед цвітінням плодових дерев їх обробляють інсектицидами.
Важливий момент: боротися з личинками в ідеалі треба починати з їх батька, жука. Для цього перед цвітінням плодових дерев їх обробляють інсектицидами.