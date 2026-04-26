Дістали хрущі? Ось два способи, щоб позбутися личинок

Найкращий засіб від шкідників – це пестициди, але їх не обов'язково застосовувати, є й безпечніші препарати.

Висадили розсаду, а потім багато рослин падають без ознак життя? Без видимих причин в’яне молоденький виноград, засихає полуниця, не росте малина? Серед низки можливих причин найімовірніша — ґрунтові шкідники. А якщо при перекопуванні ділянки вам часто трапляються великі білі личинки, то саме вони і є причиною перерахованих вище проблем. Йдеться про личинки травневого хруща, які частіше в народі називають просто хрущами.

Про захист від хрущів пишуть і розповідають багато хто, але ми назвемо два найдієвіших способи боротьби з ними .

"Хімічний" спосіб

Так, уникнути пестицидів складно, адже це найшвидший метод порятунку від шкідників. Достатньо взяти 10 мл Антихруща (назва українського препарату говорить сама за себе) на 10 літрів води і підливати цю суміш під коріння різним рослинам.

Наприклад, відра цілком вистачить на доросле дерево черешні, під якою дуже подобається жити цим поганим товаришам. Також у цій воді можна пару годин потримати коріння розсади перед висадкою.

Важливо: обробляємо саме кореневу систему. Обробка листя нічого не дасть, тому що дія препаратів йде знизу вгору і коріння залишається незахищеним.

Інші препарати від хруща — Пірінекс, Вофатокс, Актара. Все дозування є в інструкції. Дія препаратів триває 2-3 місяці, якраз на самий пік городнього сезону.

Збір хрущів з квадратного метра колишньої клумби. Жахливо, чи не так?

Екологічний спосіб

Для цього будуть потрібні біопрепарати Метарізін і Боверін. Це може бути сухий порошок, а може бути рідина в залежності від виробника. Діємо за інструкцією, навесні та восени. Головна умова — ґрунт повинен бути вологим, і препарати після обробки закладаються в землю.

Ці препарати можна використовувати при крапельному поливі. Вони дуже ефективні, нешкідливі для людей і тварин, але працюють досить повільно , проте надійно. Просто користуватись ними треба протягом років. На третій рік хруща ви не побачите.

Важливий момент: боротися з личинками в ідеалі треба починати з їх батька, жука. Для цього перед цвітінням плодових дерев їх обробляють інсектицидами.

Як позбутися хрущів. Інфографіка підготована за допомогою ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати ділянку до нового спекотного літа, щоб посіви менше потребували поливу.