Дорожче за чорну ікру? У "Сільпо" помітили снеки за космічною ціною, що там не так

Марина Іщенко
100 грамів товару може коштувати 11 тисяч гривень Новина оновлена 29 квітня 2026, 10:44
На сайті ритейлу ціна інша

В мережі магазинів "Сільпо" дорого продають делікатес. Мова йде за снеки з норі з оливковою олією.

Користувачі соцмереж помітили на полицях супермаркету обсмажені морські водорості за ціною, яка змушує перевірити зір. Приводом для обговорення став пост користувача з ніком pochen.ka у соцмережі Threads.

Автор опублікував фото з відділу азійських продуктів, де маленька пачка снеків норі бренду O'Food вагою всього 4 грами виставлена з цінником у 469 гривень.

Проте ситуація виявилася неоднозначною. При перевірці асортименту на офіційному сайті "Сільпо" з’ясувалося, що ціна на цей самий товар вказана зовсім інша — 47,49 грн за пачку 4 грами.

Таким чином, реальна вартість снеків у десять разів менша — приблизно 1 187 грн за 100 грам.

Судячи з величезної різниці в цифрах, найімовірніше, сталася помилка під час друку цінника або в системі конкретного магазину. Людський фактор або технічний збій перетворили звичайний корейський перекус на товар класу "люкс".

Що за продукт

Снеки O’Food — це популярні корейські хрусткі водорості, обсмажені на кунжутній або оливковій олії. Вони є безглютеновим веганським продуктом і належать до мас-маркету, а не до преміальних делікатесів.

