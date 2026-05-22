Уже третя нагорода: фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов отримав орден "За заслуги" (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Нагородження здійснюється указом президента України
Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов отримав орден "За заслуги" III ступеня. Урочисте вручення відбулось зранку 22 травня.
"Сьогодні зранку в Міністерстві культури мені вручили орден "За заслуги" III ступеня, виданий указом Президента України від 15 листопада 2025 року", — написав Доброносов.
Орденом "За заслуги" III ступеня зазвичай нагороджуються громадяни України за видатні досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності на благо держави. Нагородження здійснюється виключно указом президента України.
Додамо, що фотокореспондент не вперше отримує державні нагороди. Так, у 2023 йому вручили пам’ятний знак "За честь та славу" ІІІ ступеня, а у 2024 нагородили заохочувальною відзнакою-медаллю Міністерства оборони України "За сприяння обороні".
Зауважимо, що Ян Доброносов з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно висвітлює злочини росіян. Він часто приїздить на місця обстрілів, аби показати світу, як виглядає життя українців в умовах війни. Фотокореспондент неодноразово бував у прифронтових зонах, де життя перетворилось на режим очікування під канонаду обстрілів.
Також серед робіт Яна Доброносова чимало репортажів з кладовищ, де поховані захисники України, а з прощань з військовими та політичними діячами. Фото кореспондента також неодноразово показували на фотовиставках як в Україні — зокрема у Харкові та Києві, так і закордоном — у Латвії.
Раніше "Телеграф" показував, як виглядав Краматорськ після російського обстрілу на початку травня.