Уже третя нагорода: фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов отримав орден "За заслуги" (фото)

Нагородження здійснюється указом президента України

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов отримав орден "За заслуги" III ступеня. Урочисте вручення відбулось зранку 22 травня.

"Сьогодні зранку в Міністерстві культури мені вручили орден "За заслуги" III ступеня, виданий указом Президента України від 15 листопада 2025 року", — написав Доброносов.

Орденом "За заслуги" III ступеня зазвичай нагороджуються громадяни України за видатні досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності на благо держави. Нагородження здійснюється виключно указом президента України.

Додамо, що фотокореспондент не вперше отримує державні нагороди. Так, у 2023 йому вручили пам’ятний знак "За честь та славу" ІІІ ступеня, а у 2024 нагородили заохочувальною відзнакою-медаллю Міністерства оборони України "За сприяння обороні".

Зауважимо, що Ян Доброносов з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно висвітлює злочини росіян. Він часто приїздить на місця обстрілів, аби показати світу, як виглядає життя українців в умовах війни. Фотокореспондент неодноразово бував у прифронтових зонах, де життя перетворилось на режим очікування під канонаду обстрілів.

Наслідки обстрілу Києва Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Дружківка у 2026. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Також серед робіт Яна Доброносова чимало репортажів з кладовищ, де поховані захисники України, а з прощань з військовими та політичними діячами. Фото кореспондента також неодноразово показували на фотовиставках як в Україні — зокрема у Харкові та Києві, так і закордоном — у Латвії.

