Чому не можна мити курку: від яких поширених звичок варто відмовитись на кухні

Деякі звички можуть перетворити ніжне філе на суху "підошву"

Курячей м’ясо одне з найдоступніших по ціні, легке у приготуванні та підходить для багатьох страв. Але саме через її звичність багато хто готує курку на автоматі, не замислюючись над деталями. Проте деякі звичні дії на кухні можуть зіпсувати смак страви або навіть стати причиною отруєння.

Розповідаємо про найпоширеніші помилки, яких припускаються під час приготування курки, а також пояснюємо, як готувати це м’ясо правильно.

Як правильно готувати курку

Бажання помити курку перед приготування може здаватися логічним, проте це найпоширеніша і найнебезпечніша помилка. Вода не здатна змити бактерії (зокрема, сальмонелу), але під тиском струменя бризки розлітаються, осідаючи на чистій раковині, стільниці та посуді, зазначає кулінарний ресурс Serious Eats.

Бактерії зникають тільки під час термічної обробки — при температурі вище 70°C. Якщо на поверхні м’яса є видимі забруднення, достатньо ретельно промокнути їх паперовим рушником.

Якщо курка вже розморожена, а готувати її передумали, заморожувати повторно її не можна. Спочатку треба відварити або обсмажити курку до готовності, а вже потім заморозити готовий напівфабрикат.

Стежте за часом маринування. Якщо маринад містить оцет або лимонний сік, не тримайте в ньому м'ясо більше 12 годин — текстура зіпсується.

Смажена курятина. Фото 24 канал

Як приготувати курку — простий рецепт

На кулінарному порталі Smaker поділилися універсальним рецептом, який підходить для приготування курячих стегон і філе.

Інгредієнти

4 курячих стегна або 2 філе

2 ст. л. олії

сіль, чорний перець, паприка за смаком

2–3 зубчики часнику

Приготування

Курку дістаньте з холодильника за 20–30 хвилин до приготування, щоб вона дійшла до кімнатної температури. Обсушіть м'ясо паперовими рушниками. Натріть сіллю, перцем, паприкою та часником. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Викладіть курку і смажте під кришкою. Стегна смажте по 6–8 хвилин з кожного боку, філе — по 4–5 хвилин. Не готуйте на сильному вогні, бо шкіра швидко підрум'яниться, а всередині м'ясо залишиться сирим. Перевірте готовність: сік при проколі має бути прозорим, без рожевого відтінку.

Як і з чим подавати

Готову курку подавайте з будь-яким гарніром: картопляним пюре, рисом, макаронами або свіжими овочами. Смажена курка добре поєднується з легким салатом зі свіжих помідорів та огірків.