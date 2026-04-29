Дороже черной икры? В "Сильпо" заметили снеки по космической цене, что там не так

На сайте ритейла цена другая

В сети магазинов "Сильпо" дорого продают деликатес. Речь идет за снеки из норы с оливковым маслом.

Пользователи соцсетей заметили на полках супермаркета обжаренные морские водоросли по цене, заставляющей проверить зрение. Поводом для обсуждения стал пост пользователя с ником pochen.ka в соцсети Threads.

Автор опубликовал фото из отдела азиатских продуктов, где маленькая пачка снеков нори бренда O’Food весом всего 4 грамма выставлена с ценником в 469 гривен.

Однако ситуация оказалась неоднозначной. При проверке ассортимента на официальном сайте "Сільпо" выяснилось, что цена на этот же товар указана совсем другая — 47,49 грн за пачку 4 грамма.

Таким образом, реальная стоимость снеков в десять раз меньше примерно 1 187 грн за 100 грамм.

Судя по огромной разнице в цифрах, вероятнее всего, произошла ошибка при печати ценника или в системе конкретного магазина. Человеческий фактор или технический сбой превратили обычный корейский перекус в товар класса "люкс".

Что за продукт

Снеки O’Food – это популярные корейские хрустящие водоросли, обжаренные на кунжутном или оливковом масле. Они являются безглютеновым веганским продуктом и относятся к масс-маркету, а не к премиальным деликатесам.

