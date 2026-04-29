Укр

Дороже черной икры? В "Сильпо" заметили снеки по космической цене, что там не так

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
100 граммов товара может стоить 11 тысяч гривен Новость обновлена 29 апреля 2026, 10:44
100 граммов товара может стоить 11 тысяч гривен

На сайте ритейла цена другая

В сети магазинов "Сильпо" дорого продают деликатес. Речь идет за снеки из норы с оливковым маслом.

Пользователи соцсетей заметили на полках супермаркета обжаренные морские водоросли по цене, заставляющей проверить зрение. Поводом для обсуждения стал пост пользователя с ником pochen.ka в соцсети Threads.

Автор опубликовал фото из отдела азиатских продуктов, где маленькая пачка снеков нори бренда O’Food весом всего 4 грамма выставлена с ценником в 469 гривен.

Однако ситуация оказалась неоднозначной. При проверке ассортимента на официальном сайте "Сільпо" выяснилось, что цена на этот же товар указана совсем другая — 47,49 грн за пачку 4 грамма.

Таким образом, реальная стоимость снеков в десять раз меньше примерно 1 187 грн за 100 грамм.

Судя по огромной разнице в цифрах, вероятнее всего, произошла ошибка при печати ценника или в системе конкретного магазина. Человеческий фактор или технический сбой превратили обычный корейский перекус в товар класса "люкс".

Что за продукт

Снеки O’Food – это популярные корейские хрустящие водоросли, обжаренные на кунжутном или оливковом масле. Они являются безглютеновым веганским продуктом и относятся к масс-маркету, а не к премиальным деликатесам.

Теги:
#Сильпо #Нори #Снеки