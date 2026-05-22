Жінка захотіла перейти із пільгової пенсії на звичайну: що вирішив суд

Українці відмовили у ПФУ і вона подала позов

Вінницький окружний адміністративний суд розглянув справу щодо правомірності відмови Пенсійного фонду у перерахунку пенсії з пільгової на звичайну за віком із застосуванням нового показника середньої заробітної плати за 2022–2024 роки. Мова про 60-річну матір дитини з інвалідністю.

Про це йдеться у матеріалах судового провадження №120/16991/25. Позивачці пояснили, як регулює таке питання законодавство.

Українка вирішила змінити умови пенсії

Позивачка з 2013 року отримує пільгову пенсію за віком як мати дитини з інвалідністю. Вона звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області з проханням перевести її на пенсію за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2022–2024 роки.

Пенсійний фонд відмовив. Там пояснили, що пільгова пенсія за віком не вважається окремим видом пенсійного забезпечення. Тому підстав для повторного призначення пенсії за віком з урахуванням нового показника середньої зарплати немає.

Не погодившись із цим, жінка подала позов до адміністративного суду. Вона просила визнати відмову Пенсійного фонду протиправною та зобов’язати провести перерахунок пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передували зверненню, тобто за 2022–2024 роки.

Що вирішив суд та чим обґрунтував свою позицію

Суд зазначив, що згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у солідарній системі передбачено три види пенсій: за віком, за інвалідністю та у зв’язку із втратою годувальника. Якщо людина одночасно має право на різні види пенсії, їй призначається один із них — на вибір.

У рішенні також зазначається, що стаття 45 Закону №1058-ІV регулює переведення з одного виду пенсії на інший. Однак застосовувати новий показник середньої заробітної плати можна лише у випадках, прямо передбачених законом. Зокрема, за першого переведення з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком за наявності необхідного страхового стажу.

Під час розгляду справи суд послався на правову позицію Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, викладену в ухвалі від 22 жовтня 2024 року у справі №300/5450/23. У цьому рішенні Верховний Суд змінив практику, що склалася раніше, і зазначив, що пільгова пенсія за віком не є окремим видом пенсійного забезпечення, а вважається різновидом звичайної пенсії за віком зі зменшенням пенсійного віку.

Суд наголосив, що пільгова пенсія за віком, призначена згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення", виплачується за правилами Закону №1058-IV. Тому людина, якій вже призначено таку пенсію, після досягнення загального пенсійного віку не може повторно перейти на пенсію за віком на загальних підставах із застосуванням нового показника середньої заробітної плати.

Також у документі йдеться, що звернення за призначенням пенсії за віком на загальних підставах після отримання пільгової пенсії не вважається переведенням з одного виду пенсії на іншу у розумінні частини третьої статті 45 Закону №1058-IV. Йдеться про один і той самий вид пенсійного забезпечення — пенсії за віком.

Крім того, суд зазначив, що лист Пенсійного фонду про відмову в перерахунку не є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, а є лише відповіддю на звернення.

У результаті суд дійшов висновку, що підстав для задоволення позову немає, і відмовив у вимогах про визнання дій Пенсійного фонду протиправними та проведення перерахунку пенсії з урахуванням показника середньої заробітної плати за 2022–2024 роки.

