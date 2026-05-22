"Полтавського Палія" затримали за погрози військовим (фото)

Правоохоронці піймали військовослужбовця, відомого як "Полтавській Палій", після публічних закликів та погроз про вчинення терористичного акту. Чоловік також закликав застосовувати насильницькі дії проти інших військових.

Про це повідомляє Військова служба правопорядку у ЗСУ. Зазначається, що чоловіка супроводжено до підрозділу ВСП.

За даними правоохоронців, "Полтавський Палій" самовільно залишив військову частину після чого у мережі почав поширювати заклики про тероризм та насильство проти військових.

"Під час перевірки особи встановлено, що чоловік є фігурантом резонансних відео, відомий у медіапросторі як "Полтавський Палій", — йдеться у повідомленні.

