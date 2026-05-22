"Дід після інсульту". Путін потрапив в черговий курйоз на публічному заході (відео)
Російський президент Володимир Путін в черговий раз потрапив у курйоз та викликав хвилю жартів. Однак чимало людей побачили в поведінці лідера ознаки погіршення стану здоров'я.
Курйозне відео з Путіним опублікував радник міністра оборони Сергій Стерненко. Зазначається, що подія сталась у п'ятницю, 22 травня, під час публічного виступу.
"Тим часом Путін не зміг вимовити "ура". Маразм прогресує", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як Путін хотів крикнути гучно "Ура!", але в нього не вийшло. Спочатку сидячи від ледь промовив "Ура!", а коли встав, щоб зроби це як треба, взагалі втратив голос. На допомогу прийшли військові, які заглушили своїми басами потуги російського лідера.
Українці в коментарях ледь стримували жарти про те, що Путіну вже вік не дозволяє гучно говорити. Однак чимало людей припустило, що можливо така поведінка — наслідки хвороби чи інсульту. Користувачі писали:
- Яка армія таке і ура.
- Хай вже здохне нарешті.
- Він тим поганим ртом наче серить.
- Таке враження що після інсульту дід.
- Певно буде подихати.
- Скоро здохне бл@дь стара.
- Старою дупою гучно не перднеш.
- Може дід після інсульту.
- Вже язик у ротяці не повертається! Може … здохне вже!
