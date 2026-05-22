Рус

"Дід після інсульту". Путін потрапив в черговий курйоз на публічному заході (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Голова Росії Новина оновлена 22 травня 2026, 23:00
Голова Росії. Фото Колаж "Телеграфу"

На допомогу прийшли військові

Російський президент Володимир Путін в черговий раз потрапив у курйоз та викликав хвилю жартів. Однак чимало людей побачили в поведінці лідера ознаки погіршення стану здоров'я.

Курйозне відео з Путіним опублікував радник міністра оборони Сергій Стерненко. Зазначається, що подія сталась у п'ятницю, 22 травня, під час публічного виступу.

"Тим часом Путін не зміг вимовити "ура". Маразм прогресує", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як Путін хотів крикнути гучно "Ура!", але в нього не вийшло. Спочатку сидячи від ледь промовив "Ура!", а коли встав, щоб зроби це як треба, взагалі втратив голос. На допомогу прийшли військові, які заглушили своїми басами потуги російського лідера.

Українці в коментарях ледь стримували жарти про те, що Путіну вже вік не дозволяє гучно говорити. Однак чимало людей припустило, що можливо така поведінка — наслідки хвороби чи інсульту. Користувачі писали:

  • Яка армія таке і ура.
  • Хай вже здохне нарешті.
  • Він тим поганим ртом наче серить.
  • Таке враження що після інсульту дід.
  • Певно буде подихати.
  • Скоро здохне бл@дь стара.
  • Старою дупою гучно не перднеш.
  • Може дід після інсульту.
  • Вже язик у ротяці не повертається! Може … здохне вже!

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час візиту Путіна в Китай його принизили. Адже спроби умовити голову КНР Сі Цзіньпіна схвалити будівництво нового великого газопроводу "Сила Сибіру — 2" провалились.

Теги:
#Володимир Путін #Курйоз #Смішне відео