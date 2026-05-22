Дельфіни вимруть в Азовському морі? Як росіяни ставлять під загрозу рідкісний вид

До окупації чисельність цих китоподібних перевищувала 10 тисяч

Популяція дельфінів, а саме азовок в Азовському морі може бути під загрозою зникнення. Нещодавно зафіксована масова загибель ссавців біля Маріуполя вказує на поступове скорочення, яке в умовах окупації тільки погіршується.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, фахівець з сучасних і викопних морських ссавців, професор, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу еволюційної морфології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін, азовок називають морськими свинями. Цей вид єдиний представник китоподібних в Азовському морі.

"В Азовському морі в літній період мешкає окрема популяція морської свині, або азовки, яка відрізняється від, наприклад, чорноморських морських свиней більшими розмірами, а також іншими біологічними показниками. Тому збереження цієї окремої популяції — це важлива природоохоронна справа, яка зараз, на жаль, неможлива, тому що весь цей район знаходиться під окупацією. Але дуже важливо зберігати не тільки морську свиню в усьому Азовсько-Чорноморському басейні, а саме оцю окрему популяцію в Азовському морі", — каже експерт.

За його словами, ситуація з цим видом в Азовському морі гірша, ніж в Чорному. Адже тут вони багато років страждали від випадкової загибелі у рибальських сітках, що ймовірніше стається й зараз. Окрім того, оцінити наслідки повністю через окупацію неможливо. Не слід відкидати й браконьєрство, яке ще до повномасштабного вторгнення було великою проблемою.

"Внаслідок побудови Керченського мосту порушено водообмін між Азовським і Чорним морями, там створено перешкоди і для міграції морської свині, і для міграції риб, якими морська свиня харчується. І це теж погіршує стан цієї популяції.

Єдиний авіаційний облік чисельності в Азовському морі проводився аж в 2001 році, тому достеменно оцінити чисельність важко, але від 10 до 15 тисяч особин там було. І за тими даними, які ми збирали до війни, до 2014-го року, видно, що азовська популяція постійно поступово скорочувалась", — додає Гольдін.

Азовка

Павло Гольдін

Він каже: "Зараз в Азовському морі ймовірно ще є декілька тисяч особин, але можна сказати, що це число постійно скорочується. Тому запитання, чи може це (діяльність окупантів в Азовському морі. — Ред.) призвести до вимирання, є вкрай доречним.

Так, якщо буде тривати дія цих несприятливих чинників: загибель у сітках плюс діяльність росіян, які побудували міст у Керченській протоці (2016 року це супроводжувалось забиванням паль і там був дуже сильний підводний шум), а тепер перегороджують його баржами тощо. І це може згодом призвести до повного вимирання азовки".

