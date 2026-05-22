"Такого немає ніде": що не так із заявою чиновника про 7-8 дітей на українку

Фахівці розійшлися у думках

Глава Офісу міграційної політики Василь Воскобойник вважає, що демографічну ситуацію в Україні може покращити висока народжуваність. Тобто на одну жінку має припадати 7-8 дітей. Але чи це так насправді?

"Телеграф" поспілкувався з експертами та з’ясував, чи дійсно кожній жінці потрібно народити вказану кількість дітей, щоб Україна не "вимерла".

Для розуміння ситуації:

У травні 2026 року Василь Воскобойник виступив у програмі "Суперпропозиція", де міркував про те, як можна покращити демографічну ситуацію в країні.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас було якнайбільше дітей, щоб ми могли відновитися, щоб кількість населення поверталася до довоєнних показників, ще краще — до цифри 52 мільйони, як нас було на момент, коли Україна стала незалежною, необхідно, щоб жінки народжували по 7-8 дітей", — заявив чиновник.

Що кажуть експерти

Доктор економічних наук, професор, завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи НАН України Ірина Курило зазначила, що населення країни в будь-якому випадку не зростатиме за рахунок природного руху в осяжній перспективі.

"До речі, такою є ситуація не лише в Україні, а й у багатьох інших європейських країнах. Різниця лиш у глибині й масштабах депопуляції. Є приріст, коли число народжених перевищує число померлих і має місце природний убуток (зменшення населення, — Ред.), якщо число народжень менше, аніж число смертей", — каже співрозмовниця.

Існує певна межа щодо народжуваності, яка забезпечує принаймні просте відтворення населення і це сумарний рівень народжуваності — 2,1-2,2 дитини. За словам експерта, вищі показники здатні забезпечити розширене відтворення. Але, як каже Курило, в Україні на це сподіватися в осяжній перспективі не доводиться.

Натомість директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова вважає, що ситуацію можна покращити, якщо на одну жінку припадатиме приблизно 2,5–3 дитини.

Наразі йдеться про середній показник народжуваності. Тобто, якщо порахувати всіх жінок у країні та кількість дітей, яких вони в середньому народжують, має вийти 2,5-3 дитини на одну жінку. Наприклад:

у однієї жінки може бути 4 дитини

в другої — 3

у третьої — 2

у четвертої — 1

і якщо все це усереднити, вийде приблизно 2,5

"А 7-8, якщо я не помиляюся, немає ніде", — резюмувала Лібанова.

На сайті Visualcapitalist опубліковано наочну інфографіку, на якій можна подивитися, скільки в середньому народжує одна жінка в різних країнах світу.

Середнє значення у світі — 2.25. У Європі, Китаї, Японії, Південній Кореї дуже низька народжуваність (приблизно 0.7–1.6). А найвища — переважно в Африці.

Народжуваність у світі. Інфографіка: Visualcapitalist

Розвинені країни майже всі нижче за рівень (2,1 народження на жінку), за одним помітним винятком: Ізраїль.

У таблицях нижче показано загальний коефіцієнт народжуваності та те, як він змінювався з 2019 по 2024 рік. Перша десятка лідерів з народжуваності виглядає так:

Загальний коефіцієнт народжуваності. Статистика: Visualcapitalist

Україна, до речі, опинилася наприкінці списку — на 191 місці.

Загальний коефіцієнт народжуваності. Статистика: Visualcapitalist

Перепис населення 2001 року: скільки людей проживало в Україні

Загальна чисельність населення України у 2001 році становила 48 млн. 457 тис. осіб. На той момент на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.

Перепис населення України 2001 року. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

