Котлети виходять соковитими без олії, а сковорідка — чиста: чи знали ви цей лайфхак — перевірте себе (відео)

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Смаження котлет або м’яса зазвичай асоціюється з великою кількістю олії, бризками на плиті та жирною сковородою, яку потім доводиться довго відмивати. Проте в побуті дедалі популярнішим стає простий лайфхак, який дозволяє уникнути і зайвого жиру, і складного прибирання після готування. Про це йдеться на TikTok-сторінці "bude_smachno_razom".

Йдеться про використання силіконізованого пергаментного паперу просто на сковороді. Такий метод дозволяє смажити м’ясо або котлети майже без додавання олії, при цьому продукт не прилипає до поверхні, а сама сковорідка залишається практично чистою.

Суть лайфхаку полягає в тому, що на холодну сковорідку кладуть лист пергаменту, після чого на нього викладають сформовані котлети або шматки м’яса. Під час нагрівання пергамент створює тонкий захисний шар між продуктом і металом, завдяки чому їжа рівномірно готується і не пригорає.

"Я перестала додавати олію майже повністю — м’ясо чудово смажиться на пергаменті, і сковорідка після цього майже чиста", — діляться користувачі, які вже випробували цей спосіб.

Такий підхід має одразу кілька переваг. По-перше, зменшується кількість жиру в страві, що робить її легшою. По-друге, під час приготування практично відсутні бризки олії, які зазвичай забруднюють плиту. І по-третє, значно скорочується час на миття посуду після готування.

Водночас важливо використовувати саме силіконізований пергамент, який витримує високу температуру і не прилипає до продуктів. Звичайний папір для запікання може не дати такого ж ефекту.

Кулінарні ентузіасти зазначають, що цей спосіб особливо зручний для приготування котлет, курячого філе або нежирних шматків м’яса, коли важливо зберегти соковитість продукту, але уникнути зайвого жиру.

Такий простий кухонний прийом поступово стає альтернативою класичному смаженню, поєднуючи зручність, чистоту та більш здоровий підхід до приготування їжі.