Не Микола і Наталя: які імена мають дійсно українське коріння

Колись ці імена були поширеними, але з часом майже зникли.

Українські імена зберігають історію народу та його культурну спадщину. Однак протягом століть багато автентичних імен поступово виходили з ужитку через русифікацію, церковний вплив і нав'язування інших традицій. Через це сьогодні старовинні українські імена можна зустріти хіба що в історичних джерелах або родинних переказах. "Телеграф" розповість, як раніше називали дітей на теренах України.

Серед чоловічих імен одним із найцікавіших прикладів є Божидар або Божедар. Воно означає "дар Божий" і вважається давньою слов'янською формою. З часом його майже повністю витіснило більш поширене ім'я Богдан, хоча обидва мають схоже значення.

Майже не зустрічається нині й ім'я Вогнеслав, яке перекладається як "той, що славить вогонь". Воно пов'язане з дохристиянськими віруваннями слов'ян і поступово зникло після поширення християнства та подальших процесів русифікації. Також рідкісним стало ім'я Златан, що означає "золотий".

Ще одним старовинним ім'ям є Ратибор — "воїн боротьби". Воно має глибоке історичне коріння, але з часом майже вийшло з ужитку. Водночас деякі імена, наприклад Любомир, хоч і стали значно менш популярними, нині поступово повертаються до українського іменослова.

Схожа ситуація склалася і з жіночими іменами. Наприклад, ім'я Весна, пов'язане з пробудженням природи, сьогодні зустрічається вкрай рідко. Також майже зникли Зореслава, що означає "слава зорі", та Лада — ім'я, яке пов'язують із давньослов'янською богинею кохання і краси.

До переліку маловідомих нині імен належать також Милослава та Оріяна. Останнє перекладають як "світанкова". Попри багату історію та красиве звучання, ці імена не витримали конкуренції з більш поширеними варіантами, які активно закріплювалися в побуті протягом тривалого часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найкрасивіші імена для хлопчиків, якими варто назвати сина у 2026.