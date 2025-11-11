Коли немає світла та напору: 3 способи злити воду в туалеті на верхніх поверхах

На такі випадки варто підготувати спеціальні резервуари з водою

В Україні через відключення електрики у багатоквартирних будинках, особливо на верхніх поверхах, з’являються перебої із напором води. Але є три способи за допомогою яких можна змити воду в туалеті, якщо немає тиску.

"Телеграф" підказав три способи, як розв'язати проблему. Вам знадобиться кілька підручних засобів.

Як злити воду в туалеті, якщо немає напору

Найпростіший і найшвидший спосіб — використовувати запаси води у пластикових пляшках або баклажці. На такі випадки їх треба підготувати заздалегідь. Воду з баклажки потрібно швидко вилити в унітаз, спрямовуючи потік під кутом до води. Завдяки силі потоку створюється ефект звичайного зливу і вміст чаші легко очиститься.

Спробувати змити воду можна за допомогою звичайного вантуза. Цей метод частіше використовують при засміченнях, але він працює і коли немає тиску з мережі.

Для цього додайте трохи води з пляшки чи відра, щоб покрити дно чаші. Щільно притисніть вантуз до зливного отвору та виконайте кілька різких рухів вгору-вниз. Вакуум, що створюється, допомагає проштовхнути вміст через злив, імітуючи звичайний потік води. За необхідності повторіть рух кілька разів, доки унітаз повністю не очиститься.

Якщо під рукою немає вантуза, можна створити тиск та гідравлічний удар за допомогою звичайної пластикової пляшки. Візьміть місткість об’ємом 1,5–2 літри та одноразові рукавички.

Надягніть рукавички й акуратно відріжте дно пляшки, залишивши кришку закрученою. Вставте пляшку відрізаним дном вниз у зливний отвір унітаза, занурюючи її якнайглибше у воду. Тепер, утримуючи пляшку за кришку, робіть різкі рухи вгору та вниз. Цей метод дозволить упоратися з проблемою за відсутності натиску в трубах, імітуючи роботу вантуза.

