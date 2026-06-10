Ніколи не кажіть "Доброго ранку": як вітатися правильно українською

У денний або вечірній час доби при вітанні слід використовувати називний відмінок

Багато українців, особливо ті, хто нещодавно перейшов на рідну мову, можуть припускатися поширених помилок у побуті. Наприклад, одним із частих "косяків" є неправильне вітання.

"Телеграф", посилаючись на засновницю Навчального центру української мови Ларису Чемеріс, розповідає про те, як говорити стандартні фрази при вітанні, щоб не робити помилок.

За її словами, багато хто нерідко говорить "Доброго дня" або "Доброго вечора". Але це помилка. Як правильно:

"Доброго ранку!"

"Добрий день!"

"Добрий вечір!"

Під час привітання вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". А в денний або вечірній час доби слід використовувати називний відмінок — "Добрий день" і "Добрий вечір".

Як ще можна привітатись, не використовуючи стандартне "привіт":

Добридень!

Вітаю!

Мої вітання!

Радий вас бачити!

Радий вітати вас!

Здрастуйте!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською звертатися до Дмитра правильно. Багато наших співвітчизників навіть не здогадуються, наскільки багато гарних варіантів цього імені існує в рідній мові.