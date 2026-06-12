Не "Ігоре" та "Ігорович": як звертатися правильно за новим українським правописом

Звертатися до чоловіків з цим іменем тепер треба інакше

У 2024 році закінчився перехідний період на нові правила правопису в Україні — тепер усі його норми, навіть найсуперечливіші, стали обов’язковими. Зокрема змінилися правила відмінювання такого поширеного в Україні імені як Ігор.

Що нового для Ігоря придумали у новому правописі, "Телеграф" розповість детальніше

Ім’я "Ігор" вельми поширене в Україні, за даними сервісу "Рідні" його носить понад 470 тисяч осіб . Однак багатьох ставить у глухий кут питання про те, як правильно писати по батькові від нього, — Ігорович, Ігоревич, Ігорьович?

Імʼя Ігор в Україні

Раніше правила українського правопису говорили, що кличний відмінок від імені Ігор — Ігоре, а по батькові — Ігорович.

У 2024 році набув чинності новий правопис, який каже, що тепер до Ігоря правильно звертатися "Ігорю", а по батькові варто писати як "Ігорьович".

"До м’якої групи належать іменники чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним основи: боє́ць, ве́летень, Василь…, а також і деякі чоловічі особові імена: І́гор — І́горя, Ла́зар — Ла́заря. Хоч слово Ігор, на відміну від Василь, у сучасному вигляді вже не має кінцевого ь, парадигма їх відмінювання лишається незмінною: Василя, Василю, Василеві, Василем, Ігоря, Ігорю, Ігореві, Ігорем. Саме за цією логікою за новим правописом маємо писати Васильович, Ігорьович, Лазарьович", — пояснюють в мережі.

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