Ймовірно, це пов’язано з їхнім походженням

Українські імена часто мають давнє походження та тісно пов’язані з історією Київської Русі, культурною традицією та відомими постатями, які впливали на розвиток державності та культури.

Ці імена підкреслюють автентичність української історії та національної ідентичності, що особливо чутливо сприймається в Росії. Про це докладніше написало видання "Телеграф".

Чоловічі імена з історичним корінням

Богдан означає "Богом даний" і символізує духовну силу українців;

означає "Богом даний" і символізує духовну силу українців; Святослав і Ярослав походять із княжої доби Київської Русі та були поширені серед правителів, що відіграли значну роль в історії регіону. Їхня спадщина особливо дратує Росію;

і походять із княжої доби Київської Русі та були поширені серед правителів, що відіграли значну роль в історії регіону. Їхня спадщина особливо дратує Росію; Імена Данило та Роман пов’язані з історичними постатями Галицько-Волинського князівства;

та пов’язані з історичними постатями Галицько-Волинського князівства; Остап має давнє грецьке коріння та набув поширення в українській традиції, особливо на заході країни;

має давнє грецьке коріння та набув поширення в українській традиції, особливо на заході країни; Тарас асоціюється з Тарасом Шевченком — символічною постаттю української культури;

асоціюється з Тарасом Шевченком — символічною постаттю української культури; Максим асоціюється з Максимом Залізняком, ватажком Коліївщини;

асоціюється з Максимом Залізняком, ватажком Коліївщини; Агафій також належить до традиційних українських імен із давнім походженням.

Жіночі українські імена та їх значення

Ім’я Соломія поширене в західних регіонах України та має давню культурну традицію;

поширене в західних регіонах України та має давню культурну традицію; Леся стало особливо відомим завдяки Лесі Українці, одній із найвизначніших українських письменниць;

стало особливо відомим завдяки Лесі Українці, одній із найвизначніших українських письменниць; Мирослава означає "мирна слава" і походить із княжих часів.

означає "мирна слава" і походить із княжих часів. Богдана є жіночою формою імені Богдан і зберігає те саме символічне значення.

є жіночою формою імені Богдан і зберігає те саме символічне значення. Василина, Параска та Квітослава також належать до традиційних українських імен, які мають глибоке історичне та культурне коріння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як лагідно українською звернутись до Наталі.