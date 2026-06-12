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Ці українські імена "грають на нервах" росіян: серед них є поширені

Автор
Марина Бондаренко
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Можливо, у списку є саме ваше ім’я
Можливо, у списку є саме ваше ім’я. Фото Колаж "Телеграфу"

Ймовірно, це пов’язано з їхнім походженням

Українські імена часто мають давнє походження та тісно пов’язані з історією Київської Русі, культурною традицією та відомими постатями, які впливали на розвиток державності та культури.

Ці імена підкреслюють автентичність української історії та національної ідентичності, що особливо чутливо сприймається в Росії. Про це докладніше написало видання "Телеграф".

Чоловічі імена з історичним корінням

  • Богдан означає "Богом даний" і символізує духовну силу українців;
  • Святослав і Ярослав походять із княжої доби Київської Русі та були поширені серед правителів, що відіграли значну роль в історії регіону. Їхня спадщина особливо дратує Росію;
  • Імена Данило та Роман пов’язані з історичними постатями Галицько-Волинського князівства;
  • Остап має давнє грецьке коріння та набув поширення в українській традиції, особливо на заході країни;
  • Тарас асоціюється з Тарасом Шевченком — символічною постаттю української культури;
  • Максим асоціюється з Максимом Залізняком, ватажком Коліївщини;
  • Агафій також належить до традиційних українських імен із давнім походженням.

Жіночі українські імена та їх значення

  • Ім’я Соломія поширене в західних регіонах України та має давню культурну традицію;
  • Леся стало особливо відомим завдяки Лесі Українці, одній із найвизначніших українських письменниць;
  • Мирослава означає "мирна слава" і походить із княжих часів.
  • Богдана є жіночою формою імені Богдан і зберігає те саме символічне значення.
  • Василина, Параска та Квітослава також належать до традиційних українських імен, які мають глибоке історичне та культурне коріння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як лагідно українською звернутись до Наталі.

Теги:
#Українська мова #Ім'я #Імена