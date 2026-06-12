Ці українські імена "грають на нервах" росіян: серед них є поширені
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Ймовірно, це пов’язано з їхнім походженням
Українські імена часто мають давнє походження та тісно пов’язані з історією Київської Русі, культурною традицією та відомими постатями, які впливали на розвиток державності та культури.
Ці імена підкреслюють автентичність української історії та національної ідентичності, що особливо чутливо сприймається в Росії. Про це докладніше написало видання "Телеграф".
Чоловічі імена з історичним корінням
- Богдан означає "Богом даний" і символізує духовну силу українців;
- Святослав і Ярослав походять із княжої доби Київської Русі та були поширені серед правителів, що відіграли значну роль в історії регіону. Їхня спадщина особливо дратує Росію;
- Імена Данило та Роман пов’язані з історичними постатями Галицько-Волинського князівства;
- Остап має давнє грецьке коріння та набув поширення в українській традиції, особливо на заході країни;
- Тарас асоціюється з Тарасом Шевченком — символічною постаттю української культури;
- Максим асоціюється з Максимом Залізняком, ватажком Коліївщини;
- Агафій також належить до традиційних українських імен із давнім походженням.
Жіночі українські імена та їх значення
- Ім’я Соломія поширене в західних регіонах України та має давню культурну традицію;
- Леся стало особливо відомим завдяки Лесі Українці, одній із найвизначніших українських письменниць;
- Мирослава означає "мирна слава" і походить із княжих часів.
- Богдана є жіночою формою імені Богдан і зберігає те саме символічне значення.
- Василина, Параска та Квітослава також належать до традиційних українських імен, які мають глибоке історичне та культурне коріння.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як лагідно українською звернутись до Наталі.