Над Україною помітили одразу три пасажирські літаки: куди вони прямували (фото)

Повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації

Над Україною помітили загадкові літаки — три пасажирські авіалайнери перебували над Закарпатською областю.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24 за 8 червня. Літаки зафіксовані в районі Мукачевого, Сваляви, Поляни. Орієнтовний час — 06:13 UTC (за київським часом це 09:13 ранку).

Скриншот літаків на карті Flightradar24

Ці літаки виконували перельоти між Туреччиною, Фінляндією та Росією:

Рейс THY2LP / TK1761 (авіакомпанія Turkish Airlines), що виконував рейс зі Стамбула (IST) до столиці Фінляндії — Гельсінкі (HEL).

Скриншот даних літака з Flightradar24

Рейс STW001 (авіакомпанія Southwind Airlines) — летів із турецького курорту Анталія (AYT) до московського аеропорту Шереметьєво (SVO).

Скриншот даних літака з Flightradar24

Рейс THY2AL / TK3138 (авіакомпанія Turkish Airlines) — прямував з Анталії (AYT) до Санкт-Петербурга (LED, аеропорт Пулково).

Скриншот даних літака з Flightradar24

Зауважимо, усього за кілька хвилин літаки покинули повітряний простір України. Нагадаю, через напад Росії він закритий, проте іноді над Україною фіксуються літаки. Це може бути збій в роботі навігаційної системи або ж похибка в роботі порталу з відстеження авіаруху. Також на це явище може впливати робота засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одразу над кількома містами в Україні відображався літак рейсу зі Стамбула до Москви. Борт успішно приземлився в місті призначення.