В "АТБ" діє суворе табу для працівниць: що та чому їм заборонено

Є правила санітарії

Працівники мережі "АТБ" мають дотримуватися дрескоду. Стосується це і жінок.

У мережі відповіли на популярне питання про довжину і колір нігтів. Там пояснили, що робота з продуктами харчування, касовими апаратами та постійний контакт із покупцями вимагають суворого дотримання гігієнічних норм та професійного етикету.

"В мережі існує розпорядження, де чітко вказано стандарти зовнішнього вигляду працівників магазинів. Основне — працівники мають носити фірмовий одяг, мати чистий та охайний зовнішній вигляд, стриманий макіяж та колір нігтів. Але ж усі ми люди, і смаки в усіх різні", — розповіли журналістам gazeta.ua працівники супермаркету.

Окрім цього, зовнішній вигляд волосся чітко регламентований правилами санітарії. Воно обов'язково має бути чистим і добре розчесаним. Довгі коси жінки мають збирати у хвіст, гульку або заплітати, щоб воно не заважало під час роботи та не могло випадково потрапити до продуктів чи на касову стрічку.

А фірмовий одяг працівники магазину мають вдягати чистим та замінювати при забрудненні.

