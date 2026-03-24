Один прийом — і кімната перетвориться: як модно повісити штори у 2026

Можна вийти за межі правил і створити нестандартний декор, який виглядатиме стильно та сучасно

У 2026 році в дизайні інтер’єру з’явився новий тренд — штори тепер використовують не лише на вікнах. Такий підхід може сподобатись багатьом, адже дозволяє оновити вигляд кімнати без дорогого ремонту.

У виданні "House Digest" зазначають, що штори можна використовувати не лише на вікнах, а й як декор для стін, створюючи акцент навіть без використання шпалер.

Оскільки штори доступні у великій кількості кольорів і візерунків, вони відкривають широкий простір для стильних дизайнерських рішень. Яскрава акцентна стіна стане вдалим вибором для більшості осель, адже насичені кольори й візерунки здатні створити сильний візуальний ефект навіть у невеликому просторі. Водночас світлі відтінки візуально розширюють кімнату, тоді як темні — навпаки, роблять її більш камерною.

Важливо й те, що такий декор дуже гнучкий. Якщо обраний варіант вам набридне, його легко змінити, просто замінивши штору на іншу.

Дизайнери назвали новий спосіб оформлення стін

Чому дизайнери обирають тканину на стінах

Вона додає кімнаті затишку, робить її візуально теплішою та "живішою". Крім того, щільна тканина може частково поглинати шум, тому в кімнаті стає тихіше, як написали у "РадіоТрек".

Дизайнери радять уважно підбирати тканину: можна обрати варіант у кольорах інтер’єру, щоб створити спокійну атмосферу, або зробити контраст і виділити стіну. Перед остаточним вибором варто прикріпити зразок тканини і подивитися, як він виглядає при різному освітленні. Важливо не перевантажувати простір — достатньо одного яскравого елемента.

Крім того, нові системи дозволяють встановлювати автоматичні механізми, завдяки яким тканину можна відкривати або закривати одним натисканням. У результаті стіна стає більш функціональною та зручною у використанні. Втім, також можна використати звичайний карниз і приховати його за стельовою конструкцією.

Штори на стіні зроблять інтер'єр більш затишним

Скільки коштують штори та механізм

Орієнтовні ціни на штори (за комплект/виріб) в інтернет-магазинах:

Жаккардові/Льон (комплект): 600 – 900 грн.

600 – 900 грн. Блекаут (сонцезахисні): 1000 – 1500 грн.

1000 – 1500 грн. Тюль (окремо): 300 – 700 грн за гардину.

300 – 700 грн за гардину. Італійські штори (ексклюзив): 5000 – 40000 грн

Водночас вартість карнизів та автоматичних механізмів такі:

Бюджетні механізми (mini, комплекти): 59 – 150 грн (наприклад, Rollotex Besta або фіксатори з волосінню).

59 – 150 грн (наприклад, Rollotex Besta або фіксатори з волосінню). Стандартні механізми (d25 мм): 150 – 300 грн (наприклад, Gardinia).

150 – 300 грн (наприклад, Gardinia). Спеціальні/міцні механізми: від 300 грн до 2000+ грн (наприклад, великі або чорні комплекти).

від 300 грн до 2000+ грн (наприклад, великі або чорні комплекти). Бюджетні мотори (Zigbee/WiFi): від 1 300 до 5 200 грн (Aqara, Moes).

від 1 300 до 5 200 грн (Aqara, Moes). Автоматичні карнизи в зборі (китайські аналоги): від 6 500-8 900 грн (Dooya).

від 6 500-8 900 грн (Dooya). Преміум автоматика (Франція/Європа): від 13 400 до 28 500 грн (Forest, Somfy).

від 13 400 до 28 500 грн (Forest, Somfy). Пульти керування: від 1 800 до 3 800 грн.

