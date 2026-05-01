Штори більше не актуальні: який тренд захопить інтер’єр у 2026

Ця сонцезахисна система економить простір та легко очищується

Звичний елемент інтер’єру, який десятиліттями був майже в кожному домі, поступово починає зникати з сучасних квартир. Йому на зміну приходить інше рішення, яке виглядає простіше, займає менше місця і змінює уявлення про оформлення вікон.

Йдеться про рулонні штори. Детальніше про них та їх переваги написали у "Оkdiario".

Чому штори поступаються рулонним системам

Головна причина популярності — практичність. Рулонні штори мають мінімалістичний вигляд і добре підходять для сучасних інтер’єрів. Вони дозволяють легко регулювати світло: від легкого затемнення до повного блокування. Є також варіанти "день-ніч", які дають більше контролю над освітленням.

Касетні рулонні штори. Фото: Васант

Ролети день-ніч. Фото: day-night

Ще одна перевага — економія простору. Такі системи майже не займають місця і підходять навіть для невеликих кімнат. Встановлення зазвичай просте, а догляд не потребує багато зусиль — достатньо протерти поверхню.

Також рулонні штори часто дешевші за класичні варіанти і довше зберігають гарний вигляд. Вони стійкі до сонця та пилу, тому служать довше без втрати якості.

Попри це, звичайні штори повністю не зникають, але їх дедалі частіше замінюють у сучасних інтер’єрах більш простими та функціональними рішеннями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як модно повісити штори в 2026 році.