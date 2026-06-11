Прямо під час гімну: депутата застали за пікантним заняттям (відео)

Ролик уже розлетівся по мережі

Депутат Ірпінської міської ради попався на фотографуванні сідниць своїх колег. Його застали за цим заняттям прямо під час того, як лунав гімн України.

Відповідне відео стало розповсюджуватися у різних пабликах у соціальних мережах. На кадрах можна помітити, як депутат на своєму смартфоні ввімкнув камеру, навів на колег, а потім, мабуть, знайшовши відповідний ракурс, зробив фотографію.

У мережі зазначили, що йдеться про депутата Валерія Степанюка.

Що примітно, перед ним стояли чоловік та жінка. До об’єктиву його камери в результаті потрапили обидва. А точніше, в кадр безпосередньо потрапила нижня частина тіл, причому в зумі.

Валерій Степанюк — що про нього відомо і який скандал вже потрапляв

Депутат Ірпінської міськради від ВО "Свобода". Був обраний 2020 року.

У 1994-2002 pp. був депутатом Львівської міськради.

Раніше працював на львівському телебаченні, був головним редактором газети "Ратуша".

З 2003 очолював інформвідділ "Інтера". Тоді разом із сім’єю переїхав до Києва, а потім – до Ірпіня.

2020 року очолив гостомельське інформагентство "Пульс".

Валерій Степанюк

У листопаді 2024 року стався гучний скандал через пост Степанюка у своєму Телеграм-каналі. Він зробив репост із російського пропагандистського пабліка, який опублікував відео із засідання Ірпінської міської ради. У ньому йшлося, що на сесію міськради прийшли дві особи у військовій формі. Вони закликали першого заступника мера Андрія Кравчука повернути орден "За мужність", а від депутатів – відмовитись від посвідчень УБД. Проте російські пропагандисти написали, що ці чоловіки нібито "увірвалися" на засідання та назвали їх "нацистами".

"Цікаво, хто це у нас на "Операцію Z" працює? Хлопці із СБУ, як обчислите г*іду, дайте знати", — написав Степанюк.

Тоді "Телеграф" зв’язувався зі Степанюком, щоб уточнити деталі інциденту. Чиновник порекомендував журналістам уважніше читати його Телеграм-канал, щоб оцінити ситуацію загалом. На запитання, чому він не обійшовся скріншотом чи просто згадкою російських пропагандистів, а зробив репост відео, Степанюк не відповів. Водночас він додав, що встановлюються особи, які почали поширювати інформацію щодо ситуації з репостом. На думку радника (на той час), це може стати політичною грою.

Скріншот із каналу Степанюка

Статки та майно

У декларації Степанюка, яку він подав за 2025 рік, зазначено, що йому належить житловий будинок та дві земельні ділянки у місті Ірпінь.

Скріншот декларації Степанюка

У графі транспортних засобів зазначається, що чиновнику належить автомобіль Opel Grandland 2024 року випуску, який він придбав 2025-го за 1 331 515 гривень.

Скріншот декларації Степанюка

У доходах зазначено пенсію та подарунки у грошовій формі. Пенсійні виплати становили 105 960 гривень. Подарунки загалом – 880000 гривень.

Скріншот декларації Степанюка

На банківських рахунках він зберігає 1078 євро та 86 гривень.

Скріншот декларації Степанюка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з нардепів володіє найбільшими колекціями годинників.