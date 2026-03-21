Не Львівський. Який вокзал в Україні насправді найстаріший (фото)

Чимало Українців вважає, що найстарішим вокзалом України є Львівський, однак це не так. Адже пасажирська станція в Києві була побудована на понад 30 років раніше, ніж у Львові.

"Телеграф" розповість історію Київського вокзалу та покаже як він змінювався. Зауважимо, що перший потяг, який прибув до столиці України, — рейс з Курська.

Цікаво, що фактично сучасна будівля вокзалу Києва та перша станція — це різні будівлі. Так, у 1870 році архітектор Вішневский спорудив першу залізничну станцію в Києві. Саме вона приймала перші поїзди, які переважно прямували з Росії.

Перша станція Києва — це була двоповерхова приосадкувата цегляна будівля. За архітектурою схожа на англійський замок. Довжина фасаду сягала 133 метри. Тоді вокзал мав кілька залів очікування: для "високих" осіб та для звичайних пасажирів.

Згодом до фасаду додатково прибудували два дерев'яних павільйони. У такому вигляді вокзал проіснував аж до демонтажу в 1913 році. Знесення будівлі було обумовлено тим, що вона виявилась замалою для масштабів столиці. Тому вже у 1927-1930 роках було зведено сучасну будівлю Центрального вокзалу.

Саме через цю подію вокзал столиці називають не найстарішим, хоча фактично це стосується лише споруд. Адже станція функціонує з 1870 року. Цікаво, що тоді за перші пів року роботи було перевезено близько 25 тис. пасажирів.

