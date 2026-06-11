Гороскоп на 12 червня за картами Таро: Дівам — час наодинці з собою, Овнам — сміливі рішення

День обіцяє сюрпризи деяким знакам

Карти Таро вказують на день, наповнений важливими знаками, несподіваними відкриттями та доленосними рішеннями. Одні знаки матимуть шанс змінити своє життя на краще, інші зможуть завершити складний етап та відкрити нову сторінку, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Маг

Завтра багато залежатиме від вашої ініціативи. Карта Мага наділяє вас впевненістю, харизмою та здатністю впливати на ситуацію. Це чудовий день для переговорів, нових проектів та сміливих рішень. Не чекайте, доки обставини зміняться самі — дійте.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Десятка Пентаклей

Аркан обіцяє стабільність та добрі новини, пов’язані з фінансами чи родиною. Завтра ви зможете відчути впевненість у завтрашньому дні. Сприятливий день для великих покупок, обговорення сімейних питань та довгострокових планів.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Колесо Фортуни

Доля може зробити приємний сюрприз. Події розвиватимуться швидше, ніж ви очікуєте. Не виключені щасливі збіги, несподівані пропозиції чи зустрічі, які вплинуть на найближче майбутнє.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Верховна Жриця

Не поспішайте розкривати свої плани оточуючим. Завтра важливо прислухатися до інтуїції та звертати увагу на деталі. Деякі відповіді прийдуть не через логіку, а через внутрішні відчуття та спостережливість.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Сонце

Один із найсприятливіших арканів обіцяє радість, успіх та визнання. Ваш настрій надихатиме оточуючих, а багато справ складеться краще, ніж ви розраховували. Можливі хороші новини, пов’язані з роботою чи особистим життям.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Путівник

Завтра вам буде корисно сповільнитись і зосередитись на своїх думках. День підходить для аналізу ситуації, планування та пошуку відповідей на важливі питання. Не бійтеся провести деякий час наодинці із собою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Закохані

Перед вами може стати важливий вибір. Карта радить керуватися не лише розумом, а й серцем. Сприятливий день для романтичних стосунків, примирення та щирих розмов.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Сила

Ваша витримка та самовладання допоможуть упоратися з будь-якими труднощами. Не варто реагувати на провокації чи намагатись вирішувати питання за допомогою тиску. Спокій виявиться вашою головною перевагою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Зірка

Аркан обіцяє надію та натхнення. Завтра ви побачите нові перспективи там, де раніше помічали лише перешкоди. Гарний час для творчості, планування майбутнього та реалізації сміливих ідей.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Імператор

День вимагатиме організованості та відповідальності. Ваші лідерські якості допоможуть досягти успіху та зміцнити авторитет. Завтра особливо важливо дотримуватися плану і не відволікатися на дрібниці.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Блазень

Перед вами відкриваються нові можливості. Карта радить не боятися змін та дивитися на життя з цікавістю. Несподівана пропозиція чи випадкова зустріч можуть стати початком цікавого етапу.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Дев’ятка Кубків

Один із найщасливіших арканів дня обіцяє виконання бажань та внутрішнє задоволення. Завтра ви зможете насолодитися результатами своїх зусиль та відчути подяку за те, що вже маєте.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.