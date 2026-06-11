Військовий йшов на поправку, але помер. Навколо лікарні в Києві розгорівся скандал: усі подробиці

Волонтери та журналісти вимагають від міської влади розібратись

Навколо Київської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (БСП) спалахнув черговий гучний скандал після смерті бійця, який йшов на поправку. "Телеграф" звертався до головного лікаря та в Департамент охорони здоров’я, але слухавку не підняли.

Як повідомляє Яніна Соколова, журналістка та волонтерка, вона не одноразово розповідала про те, як після БСП бійці не одужують, а помирають. Така доля спіткала й бійця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ Сергія Кузнєцова. Він помер 9 червня, хоча до направлення у БСП йшов на поправку.

"Він мав досить класичне осколкове поранення ніг, живота та спини. Був стабільним та при свідомості. Ми звертали увагу керівництва закладу на те, що йому підібрали неправильні знеболювальні і йому потрібна нормальна фахова допомога в реанімації. Його мама витратила більше 30 тис. грн тільки на знеболюючі препарати. Час йшов, раною на спині ніхто не займався, вона стала агресивною з високою температурою, але і тоді адекватних заходів вжито не було. Воїн помер. У центрі Києва. Після того як йшов на поправку", — йдеться у повідомленні.

Допис Соколової

Допис Соколової

За словами Соколової, випадок Кузнєцова не перший, адже вона робила розголос кількох смертей, однак результатів немає. Найрезонанснішою подією називають зиму 2026 року, коли лікарня через відсутність світла та генераторів була дві години повністю знеструмлена.

Сергій Кузнєцов

Як зазначив Мустафа Найєм, український журналіст, політик, взимку у 2026 в лікарні перебували працівники ДСНС та військові, але щонайменше дві особи не вдалось врятувати.

"Двоє важкопоранених пацієнтів не були вчасно доставлені до операційних через непрацюючі ліфти, що позбавило їх шансу на порятунок", — йдеться у повідомлені.

За його словами, у квітні 2026 понад 80 служб супроводу звернулися до Командування Медичних сил із вимогою припинити направляти поранених військовослужбовців до цього закладу. Вже у червні помер боєць Кузнєцов.

"Обставини його смерті викликають серйозні запитання щодо якості наданої медичної допомоги та вкотре привертають увагу до ситуації, що склалася в так званій БСП. Тому і була призначена окрема судово-медична експертиза щодо смерті Кузнєцова", — пише журналіст.

Він додає, що чимало лікарень та спеціалістів масово скаржаться на стан бійців після лікування у БСП. Основні претензії не тільки в занесених інфекціях, а й в правильності призначеного лікування тощо.

Наразі Найєм та волонтерська спільнота, патронатна служба вимагають від Київської міської влади не просто провести розслідування, а й звільнити директора КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги КМДА" Віктора Дороша та притягнути усіх причетних до відповідальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні розгорівся великий скандал через те, як проходив НМТ на Одещині.