"АТБ" - дно". Українці розповіли, що не так з оновленням застосунку супермаркету

Під час сканування QR-коду можна отримати додаткову знижку

Українці у Threads скаржаться на оновлення застосунку "АТБ". Адже після сканування QR-коду решта за командою касира йде на гаманець у застосунку.

Як розповів українець, під час покупки в "АТБ" касир відправила решту на гаманець, але фактично зайшли не всі гроші. В коментарях українці поділились схожими випадками.

"Будьте обережні зі скануванням застосунку в "АТБ" — покупка на 163,85 грн. Даю 200 грн. Решту не дають, кажу дайте решту (36 грн) — ні, вона пішла на "гаманець". Всьо. Нічого не можу зробити", — пише користувач.

Однак виявилось, що решта так і не дійшла до гаманця. Замість 36,15 грн, було зараховано лише 0,15 грн. Цікаво, що в коментарях українці описали чимало схожих ситуацій, і не всі з маленькими сумами. Так, до прикладу, жінці не видали решту 700 грн, а відправили на гаманець. Люди пишуть:

Це необізнаність касира. Щойно розраховувалась так само, запропонували решту в гаманець, я відмовилась, віддали готівкою.

Мені 700 на гаманець закинули і нічого зробити не можуть. Так тепер інший прикол — я і оплатити ними не можу, бо ніхто не знає, як. На касі самообслуговування взагалі немає можливості обрати той гаманець, одразу йде транзакція на термінал. Сказала прийти завтра, може розберуться. "АТБ" — дно.

Та вони ввели всю цю хвігню, але касирів не навчили. Я вчора намагалась відсканувати той додаток, а воно не хоче. Виявилось, що його з іншого боку треба підставляти, касир стояла, навіть не могла сказати, з якого боку воно сканує. "Воно працює" — і це все, що вона знає.

Дякую, я так сьогодні теж лоханулась, моя решта у 205 грн пішла на гаманець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "АТБ" може зупиняти роботу щодня на хвилину мовчання.