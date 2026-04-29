В "АТБ" тепер можна отримати додаткову знижку: як це зробити

Акції діють не на всі товари

Мережа "АТБ" розширює систему лояльності. Окрім звичних жовтих цінників та знижок за банківською карткою "АТБ", у магазинах з’явився новий вид знижок — за сканування QR-коду з офіційного застосунку.

Про це "Телеграфу" повідомив працівник магазину. Він розповів деталі, як це працює.

Раніше система була такою: є загальні акції (на кшталт "Економії") та додаткові -5% при оплаті карткою "АТБ". Проте тепер ритейлер впроваджує систему, подібну до тієї, що вже давно працює в інших великих мережах (наприклад, "Сільпо").

Як працює нова система

Відтепер на полицях можна зустріти спеціальні помаранчеві цінники, де зазначено: "При скануванні додатка АТБ на касі". Це означає, що для отримання вказаної ціни покупець має відкрити мобільний застосунок "АТБ", розгорнути там свій персональний QR-код (розділ "Лояльність") та піднести його до сканера на касі. Знижка за цією пропозицією не є автоматичною і не прив’язана до способу оплати.

Як пояснив працівник магазину, ці механіки часто не сумуються та не замінюють одна одну. Наприклад, на певну позицію (як-от мінеральна вода "Моршинська") може діяти спеціальна ціна лише за умови сканування додатка.

Як підготуватися до покупок і отримати знижку

Встановіть застосунок: Звантажте офіційну програму "АТБ-Маркет" (доступна в App Store та Google Play). Зареєструйтесь: Це займає хвилину — потрібно підтвердити номер телефону. Шукайте цінники: Звертайте увагу на товари, де вказана ціна "з додатком". Наразі цей перелік товарів обмежений, але мережа поступово його розширює.

