"Люди вшановують, істоти ігнорують". Українці палко обговорюють нові правила в "АТБ"

В інших магазинах така практика існує давно

Українці обговорюють новину, що в "АТБ" планують долучитися до щоденної хвилини мовчання о 9 ранку. Дехто вважає це "перебором", інші ж підтримують таке рішення.

Як зазвичай, у коментарі під цю новину приходять різні люди з різними думками. Багато хто підтримує таке нововведення. Деякі коментатори пишуть, що в їхньому місті в супермаркетах "АТБ" та інших магазинах давно практикується зупинка процесів під час хвилини мовчання й це цілком нормально.

Проте є й чимало коментарів, автори яких вбачають у хвилині мовчання примус або "театральність". Проте інші пояснюють їм, що це гідний спосіб висловити свою повагу та вдячність тим, хто віддав життя за можливість українців жити на своїй землі. Ось деякі з коментарів:

От і правильно, молодці. Люди вшановують, істоти ігнорують

В Умані так і було.

Так це у них вже більше року, кожен день заходжу перед роботою в "АТБ" і завжди у них хвилина мовчання і потім гімн о 9:00 ранку

В моєму місті в "Новус" давно так, не бачу проблеми. 1 хвилина в пам'ять про тих, хто дав тобі можливість прожити цю хвилину ціною свого життя. А якщо в тебе немає поваги до них, то страждай

Хтось сприймає це лише як формальність, але в чергах стоятимуть хлопці, які самі кров проливали й втрачали побратимів. І вони дивитимуться, як на цю хвилину реагуватимуть інші. І перед ними буде соромно

Всі хто проти хвилини мовчання, війна мабуть не у вас? У вас ніхто не воює, не загинув, і не пропав безвісти

Поважати треба загиблих, а ті хто іржуть чи дебіли, чи кретини

"АТБ" зупинятиметься на хвилину мовчання — що відомо

"Телеграф" дізнався від своїх джерел, що у рекомендаціях стосовно видачі Наказу з підтримання національної самоідентичності пропонується, щоб працівники "АТБ" (зокрема й касири) повністю зупиняли роботу на хвилину мовчання о 9:00. Після цього ще хвилину лунатиме гімн України, під час чого працівники мають стоячи віддати шану країні та її героям.

5 фактів про хвилину мовчання в Україні. Інфографіка "Телеграф", сворена ШІ

Як розповідав "Телеграф", громадський транспорт у Києві робить зупинки під час хвилини мовчання. Вона триває 30 секунд.