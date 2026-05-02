Тепер "АТБ" працюватиме по-новому. Що зміниться для покупців

Нововведення стосуються всіх супермаркетів компанії

Мережа "АТБ" запроваджує нові правила проведення щоденної хвилини мовчання. Тепер в усіх магазинах мережі о 9:00 зупинятимуть обслуговування покупців на касах.

Про це "Телеграф" дізнався від своїх джерел. Працівники "АТБ" отримали відповідний наказ від керівництва.

О 9:00 в усіх супермаркетів лунатиме відлік хвилини мовчання, всі працівники мережі, зокрема й касири, мають зупинити всі процеси та розмови, вшановуючи пам'ять загиблих на війні Росії проти України.

Після завершення хвилини мовчання буде лунати гімн України (протягом однієї хвилини). Поки він лунає, працівники мають стоячи висловити свою повагу до України.

Таким чином, щоранку робота всіх магазинів "АТБ" зупинятиметься. Рішення ухвалене в рамках організації щоденних заходів з вшанування пам'яті загиблих у війні та підтримання національної ідентичності.

АТБ. Фото: Альона Заярна, "Телеграф"

Хвилина мовчання в Україні — що відомо

Указ президента про загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні діє з 16 березня 2022 року. Щодня о 9:00 українці мають вшановувати пам'ять всіх співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

Хвилина мовчання в Україні. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

На вулицях багатьох міст через гучномовці лунає відлік хвилини мовчання, подекуди поліція на хвилину зупиняє рух транспорту центральними вулицями.

Як розповідав "Телеграф", громадський транспорт у Києві робить зупинки під час хвилини мовчання. Вона триває 30 секунд.