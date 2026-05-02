"АТБ" — дно". Украинцы рассказали, что не так с обновлением приложения супермаркета

При сканировании QR-кода можно получить дополнительную скидку.

Украинцы в Threads жалуются на обновление приложения "АТБ ". Ведь после сканирования QR-кода сдача по команде кассира идет на кошелек в приложении.

Как рассказал украинец, во время покупки в "АТБ" кассир отправила сдачу на кошелек, но фактически зашли не все деньги. В комментариях украинцы поделились похожими случаями.

"Будьте осторожны со сканированием приложения в "АТБ" — покупка на 163,85 грн. Даю 200 грн. Сдачу не дают, говорю, дайте сдачу (36 грн) — нет, она пошла на "кошелек". Все. Ничего не могу сделать", — пишет пользователь.

Сообщение пользователя о приложении "АТБ"

Однако оказалось, что сдача так и не дошла до кошелька. Вместо 36,15 грн, было зачислено только 0,15 грн. Интересно, что в комментариях украинцы описали немало похожих ситуаций и не все с маленькими суммами. Так, например, женщине не выдали сдачу 700 грн, а отправили на кошелек. Люди пишут:

Это неосведомленность кассира. Только что рассчитывалась так же, предложили сдачу в кошелек, я отказалась, отдали наличными.

Мне 700 на кошелек забросили и ничего поделать не могут. Так теперь другой прикол — я и оплатить ими не могу, потому что никто не знает, как. На кассе самообслуживания вообще нет возможности выбрать этот кошелек, сразу идет транзакция на терминал. Сказала прийти завтра, может разберутся. "АТБ" — дно.

Та они ввели всю эту фигню, но кассиров не научили. Я вчера пыталась отсканировать это приложение, а оно не хочет. Оказалось, что его с другой стороны надо подставлять, кассир стояла, даже не могла сказать, с какой стороны оно сканирует. "Оно работает" – и это все, что она знает.

Спасибо, я так сегодня тоже лоханулась, моя сдача в 205 грн пошла на кошелек.

