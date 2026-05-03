Гороскоп на 4 травня: вдалі покупки у Козорогів, приємні новини у Водоліїв

Нові починання завтра обіцяють бути успішними

Багато знаків Зодіаку відчують на собі особливу прихильність долі. "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 4 травня, щоб ви заздалегідь знали, що чекає на вас цього понеділка.

♈️Овен (21 березня — 20 квітня)

Важливо зосередитись на одній головній меті і не розпорошувати енергію на дрібниці. Ваша рішучість допоможе зробити важливий ривок у справах, якщо ви проявите наполегливість. Вечір краще провести у спокійній обстановці.

♉️Телець (21 квітня — 21 травня)

Варто вийти із зони комфорту – саме це дасть відчутний результат. Будьте готові до несподіваних пропозицій, які можуть змінити ваш звичний робочий графік. Ваш природний терпець стане головним інструментом у розв'язанні будь-яких питань.

♊️Близнюки (22 травня — 21 червня)

Час інтелектуальної активності та пошуку нових джерел натхнення. День сприятливий для переговорів та налагодження зв’язків, які стануть у пригоді в майбутньому. Постарайтеся завтра не давати порожніх обіцянок — за кожне слово доведеться відповідати.

♋️Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день може принести приємні фінансові новини та можливості для вигідних інвестицій. Домашня атмосфера стане теплішою, якщо ви приділите увагу близьким та обговорите спільні плани. Слухайте свою інтуїцію — завтра вона буде вашим найнадійнішим порадником.

♌️Лев (23 липня — 21 серпня)

Всесвіт готує для вас подарунки, які проявляться у вигляді нових перспектив у кар’єрі чи творчості. Понеділок вимагатиме від вас лідерських якостей та вміння брати на себе відповідальність за колектив. Пам’ятайте про необхідність дотримуватися балансу між роботою та відпочинком.

♍️Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ідеальний день для того, щоб навести лад у документах та поточних справах. Ваша практичність допоможе уникнути неприємних помилок, які могли б коштувати дорого у майбутньому. В особистих стосунках варто проявити більше м’якості та розуміння до партнера.

♎️Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Краще утриматися від непотрібного ризику і не ходити по лезу ножа. Намагайтеся присвятити час зміцненню чинних позицій, а не пошуку сумнівних пригод. Вечір принесе гармонію, якщо ви проведете його за улюбленим хобі чи читанням.

♏️Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Для вас цей понеділок може стати днем несподіваного збагачення або вдалого збігу обставин. Важливо вчасно помітити наданий шанс і не побоятися діяти рішуче.

♐️Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Можливі емоційні сплески, тому намагайтеся тримати свої почуття під суворим контролем. Зосередьтеся на виконанні обов’язкових завдань, не відволікаючись від сторонніх розмов. Щира розмова з другом допоможе скинути напругу, що накопичилася.

♑️Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Будь-які нові починання завтра матимуть успіх, якщо ви повірите у свої здібності. Ситуація на роботі знаходиться під вашим повним контролем, що дає привід для спокою. Це хороший період для планування довгострокових проєктів та великих покупок.

♒️Водолій (21 січня — 19 лютого)

Ваші дії можуть піддатися перевірці, тому дотримуйтесь чіткого плану. День підходить для колективної роботи, де ваші оригінальні ідеї знайдуть підтримку. Увечері можливі приємні звістки від людей, з якими ви давно не спілкувалися.

♓️Риби (20 лютого — 20 березня)

Початок тижня вимагатиме від вас гнучкості та вміння підлаштовуватися під мінливі обставини. Використовуйте свої творчі здібності для вирішення рутинних завдань — це заощадить вам багато часу. Спілкування з близькими за духом подарує вам необхідний заряд енергії.