"Війна може завершитися до кінця дня": у Путіна зробили цинічну заяву після обстрілу

Москва продовжує вимагати віддати їй території, які її армія нездатна захопити

Речник Кремля Дмитро Пєсков після масованого обстрілу України виступив з порцією цинічних заяв. Зокрема він заявив, що війна Росії проти України "може завершитися до кінця доби", якщо Київ піде на умови Москви.

Слова Пєскова цитують росЗМІ. За словами речника Кремля, для завершення війни президент України Володимир Зеленський нібито має наказати ЗСУ залишити українські області, які Росія вважає "своїми" (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська).

В день, коли від масованого російського обстрілу загинули українці, і зокрема двоє дітей у Дніпрі, Пєсков заявив, що війна РФ проти України триватиме, якщо "Київ, як і раніше, відмовлятиметься від справжніх переговорів та серйозних рішень для мирного врегулювання".

Що відомо про атаку РФ на Україну 2 червня

Пєсков вийшов зі своїми брехливими заявами про нібито "бажання" Кремля припинити війну у день, коли його країна вбила мирних українців у їхніх квартирах. В ніч на 2 червня росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Під ударом були Київ, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Кам'янське та інші населені пункти.

Росія атакувала житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У Києві за останніми даними, загинуло шестеро людей. У Дніпрі Росія обірвала життя 12 людей, серед них двоє дітей — хлопчики 2023 року народження та 8 років.

Як повідомляв "Телеграф", Росія вдарила по Дніпру касетними боєприпасами. Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив, що ворог намагається "щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб".