Чи законно ставити намети в метро під час тривоги: що каже влада Києва

У метро є правила перебування

На тлі гучного невдоволення українців кількістю наметів в метро під час атаки виникає питання: чи законно їх ставити та як має реагувати персонал метрополітену. Адже подекуди намети можуть не просто заважати іншим людям.

"Телеграф" вирішив розібратись у цьому питанні. Зауважимо, що закон не забороняє конкретно встановлювати у метро намети, особливо якщо це відбувається вночі.

Однак внутрішні правила метрополітену мають кілька нюансів. Адже головна умова перебування громадян в метро — раціонально використовувати простір, укриття спільне для всіх. Тут йдеться не про доброчинність чи турботу про інших, а про безпеку. Оскільки перебування великої кількості людей у замкненому просторі має відповідати чинним нормам.

Намети в метро в Києві 2 червня

"46 підземних станцій працюють як укриття в цілодобовому режимі. Для тривалого перебування під час тривог на станціях доступні стільці, модульні лави, ковдри та матраци. Щоб їх отримати, необхідно звернутися до чергового персоналу", — йдеться у повідомленні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Тобто люди повинні розміщатись у метро так, щоб у разі потреби можна було здійснити евакуацію персоналу чи когось іншого одразу без затримки. Тому заборонено розміщуватись на проході чи сходах. Також у будь-який момент медики швидкою повинні мати доступ до будь-кого у метро, на випадок невідкладної ситуації.

Масове використання наметів, яке фіксували в ніч на 2 червня, може стати на заваді дотриманням правил безпеки. Втім, зауважимо, що в КМДА наголошували, що працівники метро слідкують за порядком та роботою станції навіть вночі.

Як користуватись метро під час тривоги:

не затримуйтеся на виході з ескалаторів. Оперативно переміщуйтесь до середини платформи станції, аби уникнути тисняви й травмування;

якщо платформа станції переповнена, переїдьте на іншу, менш заповнену станцію;

не розміщуйтесь у проходах – це заважає пасажирам і може створити ризики під час евакуації;

раціонально використовуйте простір, укриття спільне для всіх;

слідкуйте за речами та чистотою;

не заступайте за обмежувальну лінію – це питання вашої особистої безпеки та безпечного руху поїздів.

