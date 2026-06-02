Різниця в температурі буде відчутною: яке місто першим накриє літнє тепло - Київ чи Дніпро

Де повітря прогріється майже до +30 градусів

На початку червня погода в Києві та Дніпрі змінюватиметься поступово, однак тепло швидше та стабільніше прийде саме до другого міста.

Синоптики прогнозують різницю в температурі між містами протягом найближчих днів. Такі дані наводить сайт "Ventusky".

Погода на найближчі дні

3 червня в Києві очікується прохолодна погода — близько +16 градусів удень. У Дніпрі в цей самий день буде значно тепліше — до +22 градусів.

Дніпро швидше зустріне тепло, яке буде схоже на літнє

Наступного дня, 4 червня, температура підвищиться в обох містах: у столиці прогнозують близько +20 градусів, а в Дніпрі — до +23.

У Києві потепління буде більш поступовим

5 червня потепління стане більш відчутним: у Києві повітря прогріється до +25 градусів, у Дніпрі — до +26.

Київ майже наздожене Дніпро за температурою повітря

6 червня у Дніпрі буде тепліше — повітря прогріється до +27 градусів. Тоді як у Києві цього дня очікується близько +22 градусів.

Дніпро наблизиться до позначки у +27, але у столиці похолодає

Зауважимо, що прогнози можуть змінюватися, тому варто перевіряти актуальні дані на сайті Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Харкові цього тижня та чи варто чекати на тривалі дощі й температурні сюрпризи.