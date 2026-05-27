Paralives — "вбивця" The Sims 4? Чим новий симулятор життя захопив геймерів
Наразі гра ще доробляється
Нова гра симулятор життя Paralives стала одним з найбільших конкурентів для Sims 4. Адже вона не просто втілила бажання користувачів, а дала їм більше свободи.
"Телеграф" розповість, що пропонує Paralives та скільки коштує. Зауважимо, що на вихід гри чекали понад сім років і з'явилась вона 25 травня 2026 року.
Хоча Paralives і The Sims 4 схожі за жанром, адже це симулятори життя, вони мають чимало відмінностей. Так,
Paralives пропонує:
- Відкритий світ без екранів завантаження між ділянками;
- Будівництво без жорсткої сітки — можна створювати криві стіни, ставити меблі як завгодно;
- Розширене редагування персонажів — можна змінювати зріст, параметри, колір шкіри тощо;
- Налаштувати кольори меблів, їх текстури тощо;
- Є інтегрована підтримка.
The Sims 4 пропонує:
- Окремі локації треба додатково завантажувати;
- Усе будівництво прив'язане до сітки;
- Обмежене редагування персонажів, наприклад, не можна змінити зріст;
- Зміна текстури чи кольору меблів відсутня;
- Є мод-спільнота.
Фактично Paralives виправило усе, що просили фанати Sims виправити в цій грі. До слова, у своїй рекламі новий симулятор життя як раз й робить ухил на свободі вибору будь-то стіни в будинку чи зріст персонажа.
Втім, варто розуміти, що Paralives на ранньому етапі, тому деякі системи ще допрацьовуються. Зокрема — поведінка персонажів, автономність чи анімація. Виходить, що Paralives — це про "будуй та створюй як хочеш", а The Sims 4 — про "більше готового контенту тут і зараз".
Скільки коштує Paralives та на чому можна грати
Наразі Paralives коштує $39.99, але це ранній доступ у Steam. Ціна може змінюватись залежно від країни та курсу валюту. Окрім того, розробники вже попередили, що повна та допрацьована версія може коштувати дорожче.
З варіантів на чому можна грати наразі є лише два: PC (Windows 10/11) та Mac (Apple Silicon / M-серія). Розробники не анонсували для ранньої версії PlayStation, Xbox чи мобільні телефони. Втім, коли вийде повна версія Paralives — це може змінитись.
