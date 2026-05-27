Paralives — "вбивця" The Sims 4? Чим новий симулятор життя захопив геймерів

Наразі гра ще доробляється

Нова гра симулятор життя Paralives стала одним з найбільших конкурентів для Sims 4. Адже вона не просто втілила бажання користувачів, а дала їм більше свободи.

"Телеграф" розповість, що пропонує Paralives та скільки коштує. Зауважимо, що на вихід гри чекали понад сім років і з'явилась вона 25 травня 2026 року.

Хоча Paralives і The Sims 4 схожі за жанром, адже це симулятори життя, вони мають чимало відмінностей. Так,

Paralives пропонує:

Відкритий світ без екранів завантаження між ділянками;

Будівництво без жорсткої сітки — можна створювати криві стіни, ставити меблі як завгодно;

Розширене редагування персонажів — можна змінювати зріст, параметри, колір шкіри тощо;

Налаштувати кольори меблів, їх текстури тощо;

Є інтегрована підтримка.

The Sims 4 пропонує:

Окремі локації треба додатково завантажувати;

Усе будівництво прив'язане до сітки;

Обмежене редагування персонажів, наприклад, не можна змінити зріст;

Зміна текстури чи кольору меблів відсутня;

Є мод-спільнота.

Фактично Paralives виправило усе, що просили фанати Sims виправити в цій грі. До слова, у своїй рекламі новий симулятор життя як раз й робить ухил на свободі вибору будь-то стіни в будинку чи зріст персонажа.

Втім, варто розуміти, що Paralives на ранньому етапі, тому деякі системи ще допрацьовуються. Зокрема — поведінка персонажів, автономність чи анімація. Виходить, що Paralives — це про "будуй та створюй як хочеш", а The Sims 4 — про "більше готового контенту тут і зараз".

Скільки коштує Paralives та на чому можна грати

Наразі Paralives коштує $39.99, але це ранній доступ у Steam. Ціна може змінюватись залежно від країни та курсу валюту. Окрім того, розробники вже попередили, що повна та допрацьована версія може коштувати дорожче.

З варіантів на чому можна грати наразі є лише два: PC (Windows 10/11) та Mac (Apple Silicon / M-серія). Розробники не анонсували для ранньої версії PlayStation, Xbox чи мобільні телефони. Втім, коли вийде повна версія Paralives — це може змінитись.

