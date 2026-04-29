Чоловічий хіт 80-х, який відходить у минуле: чому це ім’я стало рідкістю в Україні

Чому сьогодні його майже не обирають

Ім’я Сергій, яке було одним із найпоширеніших серед чоловіків у 70–80-х роках, сьогодні значно рідше обирають для новонароджених в Україні. У той період воно входило до переліку найпопулярніших імен, однак з часом його позиції послабилися.

Нині батьки частіше надають перевагу більш сучасним або рідкісним варіантам. Через це класичні імена радянського періоду, зокрема Сергій, поступово втрачають частку серед новонароджених, як повідомив "Телеграф".

Скільки Сергіїв в Україні сьогодні

За даними генеалогічного порталу Рідні (на які посилається мапа поширення), в Україні налічується понад 1 206 923 носіїв цього імені.

Експерти з "Тoday in Ukraine" зазначають, що загалом ім’я все ще входить до списку поширених в Україні, але його частка серед новонароджених значно нижча, ніж у минулі десятиліття.

Ім’я Сергій зазвичай пов’язують із низкою характерних рис, серед яких лідерські якості, творчість і чуйність. Люди з цим іменем часто проявляють схильність до керівництва та прагнення досягати поставлених цілей. Також вони нерідко цікавляться мистецтвом і культурою, що підкреслює їхню творчу складову. Крім того, Сергії зазвичай уважні до емоцій інших, завдяки чому можуть бути надійними друзями та порадниками.

Тож, ймовірно, ім’я Сергій стали рідше обирати через зміну підходів: українці все частіше віддають перевагу рідкісним і незвичним іменам замість поширених.

Які імена найпопулярніші для хлопчиків в 2026

Олександр — залишається вічним лідером, означає "захисник людей". Матвій — "дарований Богом", трендове ім'я. Марк (Марко) — сучасне, коротке, латинське ім'я, що означає "войовничий". Максим — популярне ім'я, що означає "найбільший". Артем — "незламний", "бездоганний". Тимофій — "шануючий Бога", стабільний лідер рейтингів. Лев (Леон) — символи сили та грації, що набирають популярність. Богдан — "даний Богом". Дамір/Данило/Дмитро — популярні класичні варіанти. Роман — "міцний"

