Чому нам здається, що змій в Україні побільшало: названо цікаву причину
Експерт розповів, що стоїть за сплеском повідомлень про зустрічі з дикою фауною
В останні роки в Україні все частіше можна зустріти повідомлення про змій у соціальних мережах. Складається враження, що й популяція, включаючи такі види, як мідянка звичайна, помітно зросла. Однак може йтися зовсім не про реальне збільшення чисельності рептилій.
Про це у коментарі "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, ключову роль у цьому ефекті відіграє саме чисельність згадок про змій у соцмережах.
Тобто, будь-яке незвичайне явище, наприклад, змія на стежці, дорозі, у людному місці, на городі, миттєво фіксується на фото чи відео та публікується в інтернеті. Таким чином, ми стали набагато частіше дізнаватися про змій.
"В останні роки можна сказати, що навіть чисельність такого виду, як мідянка звичайна, підвищується. Але це дуже корелює з розвитком смартфонів, соціальних мереж, де можна ділитися своїми знахідками. І виходить так, що збільшується не чисельність змій, а чисельність повідомлень про змій", — зазначив співрозмовник.
Які змії водяться в Україні
Ось основні види змій у країні:
- Гадюка звичайна
- Гадюка Микільського
- Гадюка степова
- Вуж звичайний
- Вуж водяний
- Медянка звичайна
- Полоз каспійський
- Полоз леопардовий
- Полоз палласів
- Полоз візерунчастий
- Полоз ескулапів
З них три види є отруйними:
- Гадюка звичайна (Vipera berus) — найпоширеніша отруйна змія в Україні, зустрічається на Поліссі, Карпатах та в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.
- Гадюка степова (Vipera ursinii) – рідкісна, занесена до Червоної книги України. Зустрічається переважно у степовій зоні, зокрема у заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.
- Гадюка Микільського (Vipera nikolskii) – мешкає на північному сході України в лісостепу. Занесений до Червоної книги. Темна майже чорна змія.
При цьому вуж та гадюка схожі на вигляд, і саме через це їх найчастіше плутають. Однак їх можна розрізнити, якщо знати декілька ознак.
