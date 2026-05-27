Чому нам здається, що змій в Україні побільшало: названо цікаву причину

Експерт розповів, що стоїть за сплеском повідомлень про зустрічі з дикою фауною

В останні роки в Україні все частіше можна зустріти повідомлення про змій у соціальних мережах. Складається враження, що й популяція, включаючи такі види, як мідянка звичайна, помітно зросла. Однак може йтися зовсім не про реальне збільшення чисельності рептилій.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, ключову роль у цьому ефекті відіграє саме чисельність згадок про змій у соцмережах.

Тобто, будь-яке незвичайне явище, наприклад, змія на стежці, дорозі, у людному місці, на городі, миттєво фіксується на фото чи відео та публікується в інтернеті. Таким чином, ми стали набагато частіше дізнаватися про змій.

"В останні роки можна сказати, що навіть чисельність такого виду, як мідянка звичайна, підвищується. Але це дуже корелює з розвитком смартфонів, соціальних мереж, де можна ділитися своїми знахідками. І виходить так, що збільшується не чисельність змій, а чисельність повідомлень про змій", — зазначив співрозмовник.

Олексій Марущак

Які змії водяться в Україні

Ось основні види змій у країні:

Гадюка звичайна

Гадюка Микільського

Гадюка степова

Вуж звичайний

Вуж водяний

Медянка звичайна

Полоз каспійський

Полоз леопардовий

Полоз палласів

Полоз візерунчастий

Полоз ескулапів

Які є змії в Україні? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

З них три види є отруйними:

Гадюка звичайна (Vipera berus) — найпоширеніша отруйна змія в Україні, зустрічається на Поліссі, Карпатах та в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.

— найпоширеніша отруйна змія в Україні, зустрічається на Поліссі, Карпатах та в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині. Гадюка степова (Vipera ursinii) – рідкісна, занесена до Червоної книги України. Зустрічається переважно у степовій зоні, зокрема у заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.

– рідкісна, занесена до Червоної книги України. Зустрічається переважно у степовій зоні, зокрема у заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу. Гадюка Микільського (Vipera nikolskii) – мешкає на північному сході України в лісостепу. Занесений до Червоної книги. Темна майже чорна змія.

Отруйні змії в Україні. Інфографіка: Міністерство охорони здоров’я України

При цьому вуж та гадюка схожі на вигляд, і саме через це їх найчастіше плутають. Однак їх можна розрізнити, якщо знати декілька ознак.

Як відрізнити вужа від гадюки. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

