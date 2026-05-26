Активна фаза війни закінчиться у 2026 році? Портников пояснив, що може за цим стояти

Можливі проміжні домовленості

Можливе завершення активної фази війни восени 2026 року може означати не повне закінчення бойових дій на фронті, а їхнє поступове зниження та перехід до більш спокійного режиму з частковими перемир’ями.

Таку думку висловив відомий український журналіст та публіцист Віталій Портников в інтерв’ю для "КШГУ Media". Він прокоментував гучну заяву президента Володимира Зеленського, в якій він допустив можливість завершення гарячої фази війни вже у листопаді 2026 року.

"Ми не знаємо, на яку інформацію спирається Володимир Зеленський. Можливо, він спирається на більш перевірену інформацію, ніж та, яку ми знаємо. І чим те, що відбувається під час її публічних обговорень", — зазначив Портников.

Він пояснює, що завершення активної фази війни – це не обов’язково повний мир, а скоріше зниження інтенсивності бойових дій.

"Давайте уявімо, що ця війна може загасати. Не одразу, а поступово. Війська залишаються в зоні зіткнення, але оголошується умовне енергетичне перемир’я. Обидві країни перестають стріляти по території, де не відбуваються бойові дії", — сказав експерт.

Портников акцентує, що війна вже прийшла на територію Росії і кожен удар по ній точно не відповідає інтересам російського голови Володимира Путіна та його режиму. Тоді як Росія може розраховувати на поступове досягнення цілей на фронті. У такому разі можуть бути підстави для часткових домовленостей.

Віталій Портников. Фото portnikov/facebook

"Це не мир. Це загасання активної фази війни. А може бути навпаки — припинення вогню по лінії розведення військ, але немає домовленості про відмову від ракетних та дронових ударів. Можуть бути різні форми домовленості такого типу, проміжні", — пояснює журналіст.

Він також припускає, що Москва може розраховувати на військовий тиск через удари, але в умовах "кіл-зон" та насиченого фронту практична ефективність цих дій знижується.

"Тобто це питання, я б сказав, риторичне, що таке активна фаза і в якому вигляді вона може через пів року закінчитися. Але те, що війна може гаснути, це факт", — підсумував публіцист.

Сценарій зниження інтенсивності війни. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

