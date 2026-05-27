У "Сільпо" помітили продукт із лише 7 калоріями: що це за екзотика (відео)

Цей продукт містить клітковину та популярний у мексиканській кухні

В Україні продають продукт, у якому усього 7 калорій на 100 грамів. Його знайшли у мережі "Сільпо" і він дуже незвичний для України — це кактус.

Консервований кактус показала в своєму відео в тіктоці Ірина, більш відома як healthy_rec, яка позиціює себе як лікар-дієтолог. Вона акцентувала, що це твердий продукт, який потрібно жувати і він містить клітковину.

Калорійність консервованого кактуса, заявлена на упаковці — 6,8 кілокалорій на 100 грамів. В складі 51% кактуса, вода, оцет, цибуля, сіль, перець чилі Серано, коріандр, цукор.

"Ми тут бачимо 1 грам харчових волокон. Тому в якості різноманіття можна додати його в салат або покласти як клітковину", — каже авторка і наголошує — у Мексиці кактус це типовий продукт.

Зауважимо, за даними на сайті магазину, кактус їсти — не тільки малокалорійно, але й дорого. Одна така банка коштує 299 грн та має вагу 794 грами. На упаковці вказано, що маса основного продукту — 440 грамів і його додають до салатів, омлетів, супів, піци та мексиканських страв на кшталт тако.

