Суд поставив крапку у справі Дубневича про розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці": що про неї відомо

Анастасія Мокрик
Ярослав Дубневич Новина оновлена 26 травня 2026, 21:35
Продукція проходила через ланцюжок посередників із зростанням ціни на кожному етапі

Вищий антикорупційний суд України закрив кримінальне провадження проти фігурантів у справі про заволодіння 93 млн гривень "Укрзалізниці". Серед них: народний депутат Ярослав Дубневич, перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" та керівник ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод".

Згідно з інформацією пресслужби ВАКС, справа закрита у зв’язку із закінченням терміну досудового розслідування після повідомлення про підозру. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає подробиці.

За даними слідства, група посадових осіб Центру забезпечення виробництва ПАТ "Укрзалізниця" у змові з нардепом організувала корупційну схему, за якою протягом 2015-2017 років підприємство переплатило за постачання товарів понад 93 млн грн.

У січні 2019 року семи особам, замішаним у цій схемі, повідомили про підозру. У лютому затримали та повідомили про підозру ще одному учаснику — колишньому заступнику керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". У жовтні 2019 року коло підозрюваних поповнив народний депутат.

У 2020 році в НАБУ повідомили, що за даними слідства, нардеп разом з вісьмома особами організував схему, в результаті якої Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" протягом грудня 2015 – березня 2017 рр. здійснив процедуру закупівлі стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами.

Виробником цієї продукції в Україні є лише одне підприємство — ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод". Проте "Укрзалізниця" не придбала її безпосередньо, а скористалася послугами двох ланок посередників (ТОВ "Арго", "Корпорація КРТ"). Було встановлено, що бенефіціарним власником однієї з компаній був народний депутат Ярослав Дубневич.

Хто такий Ярослав Дубневич
Ціна продукції зростала на кожному етапі посередництва:

  • "Дніпропетровський стрілочний завод" продав продукцію "Корпорації КРТ" за 525,9 млн грн.,
  • "Корпорація КРТ" продала її компанії "АРГО" за 631,4 млн грн.
  • Насправді ж продукцію було доставлено "Укрзалізниці" безпосередньо від заводу-виробника.

В результаті філії "ЦЗО" ПАТ "Укрзалізниця" було завдано 93,28 млн грн збитків. Незаконно одержані гроші учасники схеми розподілили між собою.

Справа про 93 млн грн Укрзалізниці
На думку слідства, організатором схеми, ймовірно, є нардеп Дубневич. За даними детективів, як голова комітету Верховної Ради з транспорту, він нібито організував і створив умови для закупівлі елементів колії за рахунок коштів підприємства УЗ із порушенням законної процедури за завищеними цінами.

2 листопада 2023 року Київський апеляційний суд оголосив у міжнародний розшук нардепа Ярослава Дубневича.

Також до нього було застосовано заочний арешт у іншій справі – за підозрою в організації заволодіння майном держави (природним газом) у сумі понад 2,1 млрд грн. та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Ярослав Дубневич
26 травня 2026 року ВАКС закрив справу. Як повідомляє Transparency International Ukraine, цю справу вже не вперше закривають. Так, у вересні 2022 року ВАКС вже закривав його за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення та повернула справу суду до першої інстанції.

У цій справі спрацював механізм закриття через "закінчення строків".

Чому закрили справу
