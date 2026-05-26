Суд поставив крапку у справі Дубневича про розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці": що про неї відомо

Продукція проходила через ланцюжок посередників із зростанням ціни на кожному етапі

Вищий антикорупційний суд України закрив кримінальне провадження проти фігурантів у справі про заволодіння 93 млн гривень "Укрзалізниці". Серед них: народний депутат Ярослав Дубневич, перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" та керівник ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод".

Згідно з інформацією пресслужби ВАКС, справа закрита у зв’язку із закінченням терміну досудового розслідування після повідомлення про підозру. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає подробиці.

За даними слідства, група посадових осіб Центру забезпечення виробництва ПАТ "Укрзалізниця" у змові з нардепом організувала корупційну схему, за якою протягом 2015-2017 років підприємство переплатило за постачання товарів понад 93 млн грн.

У січні 2019 року семи особам, замішаним у цій схемі, повідомили про підозру. У лютому затримали та повідомили про підозру ще одному учаснику — колишньому заступнику керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". У жовтні 2019 року коло підозрюваних поповнив народний депутат.

У 2020 році в НАБУ повідомили, що за даними слідства, нардеп разом з вісьмома особами організував схему, в результаті якої Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" протягом грудня 2015 – березня 2017 рр. здійснив процедуру закупівлі стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами.

Виробником цієї продукції в Україні є лише одне підприємство — ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод". Проте "Укрзалізниця" не придбала її безпосередньо, а скористалася послугами двох ланок посередників (ТОВ "Арго", "Корпорація КРТ"). Було встановлено, що бенефіціарним власником однієї з компаній був народний депутат Ярослав Дубневич.

Ціна продукції зростала на кожному етапі посередництва:

"Дніпропетровський стрілочний завод" продав продукцію "Корпорації КРТ" за 525,9 млн грн.,

"Корпорація КРТ" продала її компанії "АРГО" за 631,4 млн грн.

Насправді ж продукцію було доставлено "Укрзалізниці" безпосередньо від заводу-виробника.

В результаті філії "ЦЗО" ПАТ "Укрзалізниця" було завдано 93,28 млн грн збитків. Незаконно одержані гроші учасники схеми розподілили між собою.

На думку слідства, організатором схеми, ймовірно, є нардеп Дубневич. За даними детективів, як голова комітету Верховної Ради з транспорту, він нібито організував і створив умови для закупівлі елементів колії за рахунок коштів підприємства УЗ із порушенням законної процедури за завищеними цінами.

2 листопада 2023 року Київський апеляційний суд оголосив у міжнародний розшук нардепа Ярослава Дубневича.

Також до нього було застосовано заочний арешт у іншій справі – за підозрою в організації заволодіння майном держави (природним газом) у сумі понад 2,1 млрд грн. та легалізації незаконно отриманого прибутку.

26 травня 2026 року ВАКС закрив справу. Як повідомляє Transparency International Ukraine, цю справу вже не вперше закривають. Так, у вересні 2022 року ВАКС вже закривав його за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення та повернула справу суду до першої інстанції.

У цій справі спрацював механізм закриття через "закінчення строків".

