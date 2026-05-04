"Це жах". Чому українці хейтять секонди в Тік Ток (відео)

Справа не тільки в цінах

Українку обурила ціна та якість одягу категорії "Люкс" у секонд-хенді. Адже речі за майже 1200 грн мають чимало дірок, затяжок тощо.

Про це жінка розповіла у Тік Ток. На відео вона показала, що брендові товари мають низьку якість.

Так, чимало фірмового одягу навіть з бірками були з дірками або затяжками. Тобто купувати такі речі на перепродаж, як часто роблять на секондах, немає сенсу. При цьому ціна такого одягу становить 1195 грн за кілограм.

Зауважимо, що ціни на речі в секондах можуть різнитись залежно від дня тижня. Зазвичай найдешевші товари у неділю, а найдорожчі — у понеділок.

У коментарях користувачі підтримали авторку та зазначили, що наразі в секондах речі низької якості продають за великі суми. При цьому досить часто це стосується саме брендового одягу. Люди писали:

Або прімарк. Я просто в шоці від такого люксу.

Йде до того, з чого люди почали — з нових речей. Бо на розпродажах, розпаковках нових речей ціни дешевші, ніж вживаний. Шейн і Прімарк ніколи не був таким дорогим як на люксі, ще й з дірками.

Купила футболку, навіть не міряла сподобалась і мій розмір. Прийшла додому і вже там побачила що спереду внизу дірка. Після всі речі проглядаю. Думала, в люксі такого не може бути.

Аналогічно, теж частенько в люксі бачу дірки, затяжки, плями…

Не знаю, хто там сортує товар, але вже давно не знаходиться у люксі норм речей. Я розділила для себе секонди в місті, в одному завжди є гарні джинси, в іншому — худі, сорочки. І так навідуюсь у кожен з них. На люкс навіть не дивлюсь. Та ціна не варте якості/стану.

Це не люкс і жах.

