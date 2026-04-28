Високобілкові йогурти з'явились в "АТБ": чому новинка викликала хвилю критики (фото)

Що кажуть про нові молочні продукти за 46 гривень

У соцмережі Threads розгорілась дискусія навколо нових високобілкових йогуртів, які нещодавно з’явилися на полицях магазину "АТБ" від відомих виробників. Більшості вони не сподобались.

Допис про новинки від торгових марок "Pro Milk" та "Яготинське" опублікувала користувачка під ніком yanka.40, яка звернула увагу на появу таких продуктів на полицях магазина в і зазначила у коментарях, що "нарешті у нас зʼявляється на полицях хоч щось подібне".

У коментарях під дописом думки розділилися, однак переважає негативна критика. Користувачі написали про невдалий смак та надмірну штучність продукту, називаючи його "хімозним".

Що пишуть у коментарях під дописом. Фото: скріншот з Threads

Скільки коштують ці йогурти

Як можна побачити в онлайн-магазині "АТБ", за стаканчик від "Pro Milk" об’ємом 200 грамів потрібно заплатити 46,20 гривень. Наразі в асортименті доступні два смаки — манго-маракуя та полуниця. Продукт уже з’явився у продажу, тож його можна замовити онлайн або придбати в магазинах мережі.

Йогурти протеїнові в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Водночас цінник на 140-грамовий йогурт від "Яготинське" стоїть в 38,90 гривень.

Йогурт від "Яготинське" в "АТБ" - вміст білка 9,5 грамів. Фото: скріншот з магазина

