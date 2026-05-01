Морозиво з об’їдків? Чому новинку у "Сільпо" критикують у мережі

У магазинах "Сільпо" з'явилось незвичне морозиво. Йдеться про десерт від "Рудь" зі смаком апельсина або кокоса.

Відома блогерка Юлія Мусійчук вже скуштувала обидва варіанти та поділилась своїми враженнями. Зауважимо, що йдеться про морозиво Rud Frenzy coconut в кокосовій шкірці та Rud Frenzy апельсинове з чорничним топінгом.

Перший варіант — це морозиво з кокосовою стружкою в кокосовій шкаралупі. За один такий десерт треба заплатити 199 грн. Вага морозива 180 г, разом зі шкіркою кокоса. За словами Мусійчук, саме морозиво — це пломбір зі стружкою, воно має виражений кокосовий смак.

Морозиво у кокосі Rud Frenzy

Друге морозиво — це десерт у апельсиновій шкірці з чорничним допінгом. Тут морозиво вершкове з цитрусовою ноткою, у міру солодке та кисле. Rud Frenzy апельсинове коштує 199 грн за два морозива по 80 г.

"Аромат свіжий, цитрусовий, а подивіться наскільки цікаве оформлення", — каже блогерка.

Морозиво у апельсині Rud Frenzy

За словами Мусійчук, їй більше сподобалась апельсинова новинка, адже вона має не тільки цікаве оформлення, а й насичений, приємний смак. Однак в коментарях думки користувачів розділились, хтось писав, що йому навпаки більше сподобалось кокосове морозиво, а хтось не зрозумів навіщо неїстівна шкурка. Люди наголошували:

Креативно. Але за таку ціну я б хотіла шкірку їстівну (шоколад чи глазур), бо якось дивно, наче хтось з'їв фрукт і в об'їдках подав морозиво. Наче в гості прийшов на дитяче свято і мама креативщиця пригостила так гостей. Такі у мене асоціації.

200 грн за три столових ложки морозива в шкірці з під апельсину, яку викинеш … таке собі.

Дякую за огляд, тепер я знаю що таке купляти не треба.

А мені кокосове подобається, прикольно…щось не бачила, щоб хтось жалівся, що випив воду з кокоса на пляжі на островах, а оболонка залишилася.

