"Напхали все підряд". Roshen знову вразив українців новинкою, що в ній цікавого (фото, відео)

Кілограм коштує майже 400 грн

Нові цукерки від "Рошен" завірусились у мережі. Чимало українців вже спробували новинку та розповіли про свої враження.

Як зазначила користувачка у Threads, цукерки мають в середині кукурудзяні пластівці та горіхи. За текстурою вони нагадують чимось вафлі чи "Київський торт", адже досить сильно кришаться.

"Ви не повірите , але в "Рошен" знов новинка", — йдеться у повідомленні.

Цукерки Сrispelle від Рошен

Цукерки Сrispelle від Рошен

Українка додала, що їй новинка від "Рошен" сподобалась і чимось нагадала на смак "Червоний мак". Цукерки "Сrispelle" коштують 389 грн за 1 кг, але вони досить повітряні, тому не затягують на велику суму.

Відома блогерка Юлія Мусійчук поділилась й своїми враженнями від новинки. За її словами, цукерка смачна, у міру солодка та повітряна. Має хрустке наповнення, добре відчуваються горіхи.

У коментарях користувачів дивував не стільки смак цукерки, а те, що "Рошен" випустив новинку. Адже, за словами українців, цього річ компанія вже робила кілька новинок, хоча продавала їх не так довго. Люди писали:

Що це вони розійшлися так.

Я ще старі новинки не попробувала, їх так багато.

Я не очікувала, що можуть ще вироблятись нові конхфєти…

Ціна більше 400 грн, а нічого особливого — вафельна крихта типу "Червоного маку".

Напіхали все, що можна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує назва "Рошену" та чому її змінювали.