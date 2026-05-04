"Это ужас". Почему украинцы хейтят секонды в Тик Ток (видео)

Дело не только в ценах

Украинку возмутила цена и качество одежды категории "Люкс" в секонд-хенде. Ведь вещи за почти 1200 грн имеют немало дырок, затяжек и т.д.

Об этом женщина рассказала в Тик Ток. На видео она показала, что брендовые товары имеют низкое качество.

Так, немало фирменной одежды даже с бирками были с дырками или затяжками. То есть, покупать такие вещи на перепродажу, как часто делают на секондах, нет смысла. При этом цена такой одежды составляет 1 195 грн за килограмм.

Отметим, что цены на вещи в секондах могут отличаться в зависимости от дня недели. Обычно самые дешевые товары в воскресенье, а самые дорогие – в понедельник.

В комментариях пользователи поддержали автора и отметили, что в секондах вещи низкого качества продают за большие суммы. При этом достаточно часто это касается именно брендовой одежды. Люди писали:

Или примарк. Я просто в шоке от такого люкса.

Идет к тому, с чего люди начали – с новых вещей. Ибо на распродажах, распаковках новых вещей цены дешевле, чем б/у. Шейн и Примарк никогда не были такими дорогими, как на люксе, еще и с дырками.

Купила футболку, даже не мерила, понравилась и мой размер. Пришла домой и уже там увидела, что спереди внизу дыра. После все вещи просматриваю. Думала, в люксе такого не может быть.

Аналогично, тоже частенько в люксе вижу дырки, затяжки, пятна…

Не знаю, кто там сортирует товар, но уже давно не нахожу в люксе норм вещей. Я разделила себе секонды в городе, в одном всегда есть красивые джинсы, в другом — худи, рубашки. И так наведываюсь в каждый из них. На люкс даже не смотрю. Но цена не стоит качества/состояния.

Это не люкс и ужас.

